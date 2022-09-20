Город будущего — страна будущего: Сергей Жадан рассказал о литературном фестивале Пятый Харьков

Украинский писатель, поэт и фронтмен группы Жадан и Собаки Сергей Жадан в эфире телемарафона рассказал Яне Брензей о литературном фестивале Пятый Харьков. Когда его можно посетить и какой будет программа фестиваля, смотри в нашем материале.

Литературный фестиваль Пятый Харьков

Фестиваль организует Сергей Жадан вместе с литературным музеем Харькова. Несмотря на постоянные обстрелы города российскими оккупантами, фестиваль пройдет вживую 23–25 ​​сентября.

Важно, что фестиваль благотворительный — собранные средства пойдут на ВСУ. Также по соображениям безопасности он пройдет в подвальном помещении.

Именно потому, что мы на линии огня, этот фестиваль и пройдет. Город должен чувствовать полноценную жизнь, — говорит Сергей Жадан.

Фестивали и разнообразные акции сплачивают харьковчан, которым это нужно — считает писатель. Это возможность почувствовать родство с другими людьми и послушать интересных спикеров.

На фестиваль едут гости со всей Украины. Чтобы получить билет и узнать место проведения, нужно зарегистрироваться по этой ссылке.

Название фестиваля Пятый Харьков — метафора известного лингвиста и почетного харьковчанина Юрия Шевелева, символизирующая Харьков будущего. Об этом и будут говорить на фестивале.

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Программа фестиваля Пятый Харьков

Лекции и дискуссии будут записаны для тех, кто не может посетить фестиваль лично. Концертные выступления — нет, потому что это сложнее с технической точки зрения.

На Пятом Харькове ты сможешь посетить лекции на историческую и культурную тематику, поучаствовать в дискуссиях, послушать выступления известных украинских музыкантов и посетить выставки и спектакли.

Посмотреть полную программу фестиваля ты можешь здесь:

Писатель и музыкант с самого начала войны активно помогает нашим защитникам на фронте и пострадавшим украинцам. Читай, как Сергей Жадан пел для людей в бомбоубежище.

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