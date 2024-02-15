Шалфей: польза растения и почему его следует добавить в свой рацион

Шалфей принадлежит к одной семье вместе с орегано, чабрецом, лавандой, розмарином и другими известными специями. Кроме добавления в пищу, шалфей имеет долгую историю использования в медицинских целях. Итак, шалфей, польза и почему лучше принимать шалфей регулярно — читай в материале.

Шалфей: польза для здоровья

Лечебные свойства шалфея изучала Дебра Роуз Уилсон, профессор университета Уолден в Миннеаполисе, США.

По ее словам, шалфей имеет несколько доказанных преимуществ для здоровья. Это растение обладает антиоксидантными свойствами, благодаря которым оно способно защитить клетки организма от воздействия свободных радикалов — нестабильных молекул, образующихся в результате воздействия ультрафиолетового излучения, загрязнения окружающей среды, курения или неправильного питания.

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Свободные радикалы часто вызывают ослабление иммунитета, поэтому потребление шалфея может замедлить процесс негативного воздействия молекул на клетки.

Различные виды шалфея могут оказывать положительное воздействие на когнитивные навыки и защищать от нейродегенеративных расстройств, например, болезни Альцгеймера. Также растение может улучшить память и у молодых здоровых людей.

Дополнительная польза шалфея — снижение количества глюкозы в крови. В одном из исследований Иранского института медицинских растений 40 человек с диабетом и высоким уровнем холестерина принимали экстракт листьев шалфея в течение 3 месяцев.

В конце испытания участники имели более низкий уровень глюкозы и холестерина. Исследователи пришли к выводу, что листья шалфея могут быть безопасными, обладать антигипергликемическим эффектом и улучшать показатели глюкозы у пациентов с диабетом 2 типа.

Шалфей оказывает противовоспалительное действие, поэтому может использоваться в стоматологии. Соединения шалфея помогают уменьшить воспалительную реакцию десенных фибробластов — соединительной ткани десен.

Шалфей устраняет диарею и метеоризм кишечника. Кроме этого, трава оказывает противогрибковое и антимикробное действие.

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Почему полезно употреблять шалфей в пище

Одна чайная ложка молотого шалфея содержит большое количество питательных веществ:

Магний – 3 мг;

фосфор – 1 мг;

калий — 7 мг;

фолиевая кислота – 2 мкг (микрограммы);

бета-каротин — 24 мкг;

витамин К — 12 мкг.

Шалфей можно употреблять для блюд в виде травы или молотый. Он не только полезен, но и отлично дополняет овощи и мясо своим ароматом и вкусом.

Чай из шалфея способен бороться с болью в горле. Для этого нужно залить 1 литром кипятка 2 столовых ложки листьев шалфея, дать настояться 5 минут и пить в течение дня. Лучше всего помогает при первых проявлениях боли.

Итак, шалфей — не только приправа для еды, но и источник полезных веществ, которую можно смело употреблять на регулярной основе.

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