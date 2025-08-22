Спаси жизнь, а не мир! VETERANKA выпустили сумку с турникетом

Не надо спасать мир, попробуй спасти хотя бы кого-нибудь. В условиях украинской жизни мы все должны быть готовы в любой момент спасать жизнь человека рядом или даже себя.

Бренд keep совместно с движением VETERANKA и фильмом Куба&Аляска выпустил благотворительную серию сумок с турникетом Care Kit. Лимитированная серия сумок с турникетом посвящена двум боевым медикам и подругам Кубе и Аляске.

Что известно о дропе и чем особенные эти сумки — читай дальше в материале.

Сумки с турникетами Care Kit

Куба и Аляска – боевые медики. На войне они каждый день выбирают спасать жизнь. Но опасность может ожидать гражданских в тылу, из-за обстрелов россиян или несчастных случаев.

Украинский бренд keep объединился с отечественным производителем SICH и совместно с первым и единственным в Украине сообществом женщин с боевым опытом VETERANKA и командой фильма Куба & Аляска создали манифест спасения жизней на передовой и в тылу.

Сумка содержит крепеж и вложенный внутрь турникет производителя SICH.

Теперь вещь, которая ежедневно с тобой, может стать жестом заботы о себе и других.

— Забота имеет форму, и ее можно носить с собой. Забота во время войны — это турникет в сумке, когда каждая минута или даже секунда решающая для спасения жизни, — подчеркнула глава VETERANKA Екатерина Приймак.

Принцип “кто готов — тот спасен” должен отозваться в сердцах людей и быть услышанным, — добавила она.

Благотворительный мерч с сумками выпустили в канун премьеры документального фильма Куба & Аляска украинского режиссера и военнослужащего Егора Трояновского.

Цель — собрать средства на приобретение двух наземных эвакуационных “капсул жизни” Maul в подразделения героинь фильма. Общая цель — четыре миллиона гривен, поэтому присоединиться к сбору может каждый (-ая).

Часть средств с покупки сумок также направляется на сбор.

