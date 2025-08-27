Стиль жизни Шоу-биз

Тейлор Свифт выходит замуж: какая цена звездного кольца

Виктория Мельник, журналист сайта 27 августа 2025, 11:30
тейлор свифт
Тейлор Свифт Фото Instagram

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь