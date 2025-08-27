Тейлор Свифт выходит замуж: какая цена звездного кольца

Хорошие новости из мира шоу-бизнеса: Тейлор Свифт — выходит замуж! Конечно, певица не нашей сцены, но она популярна в Украине в частности.

Что известно о женитьбе Тейлор Свифт, читай дальше в нашем материале.

Тейлор Свифт выходит замуж: что известно

О счастливой новости певица известила в своем Instagram.

Подписала довольно лаконично и с юмором, что свойственно Тейлор Свифт.

Твоя учительница английского и учитель физкультуры женятся, — написала певица.

Новость сопровождают красивые романтические снимки пары во время помолвки.

Известно, что избранником Тейлор Свифт стал Тревис Келси — американский футболист Канзас-Сити Чифс в американской лиге NFL.

Впервые на публике они появились вместе еще в 2023 году, чем спровоцировали активное обсуждение. Им обоим по 35 лет.

Раньше Тейлор Свифт никогда не была замужем, но шесть лет была в отношениях с актером Джо Элвином. Они разошлись в апреле 2023 года.

Тейлор Свифт и Тревис Келси показали фото кольца

На фото певица показала кольцо, которым признался ей Тревис Келси. Эксперты уже оценили приблизительную стоимость украшения.

Известно, что это обручальное кольцо с бриллиантом огранки Old Mine Diamond Cut от ювелира Kindred Lubeck.

Для издания Daily Mail эксперты оценили стоимость обручального кольца в диапазоне от 1 до 1,2 млн долларов.

