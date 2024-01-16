Главное — не повторять прежние ошибки: что известно о восстановлении Артема Милевского после отказа от алкоголя

Быстрые взлеты и болезненные падения — кому как ни звездам о них знать. И хотя выбраться снова на вершину удается не многим, они однозначно дарят надежду тем, кто еще борется за собственное счастье.

Украинского футболиста белорусского происхождения Артема Милевского помнят не только за блестящее начало карьеры в 15 лет и долгие годы игры в составе киевского Динамо и сборной Украины, но и по многочисленным скандалам, причиной которых довольно часто становился алкоголь.

Несмотря на проведенные рекордные 50 матчей за национальную сборную Украины, звания лучшего бомбардира чемпионата Украины 2009/2010, мастера спорта Украины международного класса и кавалера Ордена. За мужество III степени, бывший футболист продолжал попадать в скандальные заголовки практически до конца 2023 года. Пока состояние здоровья не ухудшилось настолько, что Милевский попал в больницу.

Сейчас также смотрят

Последний раз в нетрезвом состоянии поклонники видели футболиста, когда мужчина подписывал мяч и футболку для благотворительности.

Бывший футболист и главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич в интервью также вспоминал вид Милевского во время благотворительного матча в Ужгороде в мае 2023 года.

В Ужгороде я тогда видел человека, похожего на Артема. Это было существо. У меня тогда был шок. Грустное зрелище. Приходит человек в кепке. Я его просто не узнал. Под кепкой лица не видно, опухшее, набухшее, движения замедленные, бессвязная речь… Было очень грустно. Но молодец, что вылез.

Позже друг Милевского тоже бывший футболист Александр Алиев в своих соцсетях делился, что мужчина проходил лечение в одной из киевских клиник.

О лечении спортсмена рассказывал и бывший игрок Динамо Горан Попов. Говорил, что тот закодировался от алкоголизма и потерял 20 килограммов.

Конечно, нужно еще лечиться, но с ним все в порядке — не пьет, его здоровье гораздо лучше… Главное — не повторять прежние ошибки.

Как вернуть себе под контроль собственную жизнь

Зависимость от алкоголя достаточно сложна, поскольку привлекает как психологические, так и физические факторы. Сначала она считается плохой привычкой, но впоследствии превращается в болезнь, которую непросто преодолеть.

Все начинается с влечения к алкогольным напиткам, затем растет толерантность к ним, то есть, чтобы почувствовать на себе эффект затуманивания, приходится выпить больше. После этого человек теряет контроль, а когда даже пытается его вернуть, сталкивается с последствиями отмены. Однако как же бороться с болезнью?

Достаточно яркий пример бывшего футболиста — просить помощи у врачей. Но это только первый шаг. Специалисты помогут с интоксикацией организма и борьбой с синдромом отмены. Дальше все зависит от человека.

Нейропсихолог Санам Хафиз и медицинский директор инициативы по расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ, Сара Вейкман в комментарии CNN объясняли, что важно придерживаться как минимум пяти шагов. А также следует помнить, что все решает даже не сила воли, а правильно поставленные цели.

Хочешь узнать больше о борьбе с зависимостью? Тогда читай советы ученых, как бросить пить в пять простых шагов.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.