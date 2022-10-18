Музыка — это мое оружие и инструмент помощи! DOROFEEVA привлекает внимание к проблеме украинцев в новом клипе

Сейчас творчество многих украинских артистов о том, что болит. Через него они рассказывают о проблемах украинцев и войне в стране.

Украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) выпустила трогательный клип на песню У твоїй душі. В нем она рассказывает о трагедии многих украинцев. Этот клип артистка снимала в собственном доме.

По сюжету героиня впервые возвращается в родной дом после 24 февраля, где все напоминает о том жутком утре.

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— Пока враг с восторгом разрушает ракетами и дронами наши дома и инфраструктуру, мы все восстанавливаем и укрепляем, — комментирует певица в своем Instagram. Добавляет: мы будем бороться и будем жить.

Музыка — это мое оружие и инструмент помощи! — отмечает Надя.

В начале клипа артистка говорит:

— Дом — это особенное место для каждого из нас. Оно дарит невероятное чувство защищенности, даже если вокруг опасность. Дом — это наша крепость.

Далее в клипе певица продемонстрировала разбомбленные Россией дома в Украине. В видеоработе она предстает перед зрителями ребенком и в юношеском возрасте, рассказывая историю.

— Потерять дом — одно из самых трудных испытаний в жизни. За семь месяцев полномасштабной войны в Украине уничтожено 140 тыс. квартир. Более 230 тыс. украинских семей остались без жилья, 90 тыс. украинских детей потеряли свой дом — и это только в городах и селах, которые не оккупировал враг, — говорит в конце клипа Надя.

Певица призвала помогать волонтерскому движению, которое восстанавливает уничтоженные российскими военными дома украинцев.

Люди в сети в восторге от новой работы артистки, признаются, что при просмотре на глазах появляются слезы.

DOROFEEVA — У твоїй душі

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Фото: скриншот из клипа

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