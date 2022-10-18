Шоу-биз

Музыка — это мое оружие и инструмент помощи! DOROFEEVA привлекает внимание к проблеме украинцев в новом клипе

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 октября 2022, 19:30
DOROFEEVA

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