Думи мої снова на устах украинцев. Артем Пивоваров и DOROFEEVA представили чувственную песню на стихи Шевченко

Строки украинских классиков, которые боролись за свободу украинского народа, откликаются и сегодня. Некоторые стихи нашего славного поэта Тараса Шевченко были как будто пророческими. В частности его строки: “Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі — чужі люде, Роблять лихо з вами”. Вроде бы уже тогда нам говорили, что не нужно строить никаких отношений с РФ.

Так что современные исполнители черпают вдохновение из творчества украинских деятелей. Артем Пивоваров и DOROFEEVA выпустили общий клип и песню на стихотворение Тараса Шевченко Думи мої.

Песня Думи была создана в рамках авторского проекта Артема Твої вірші, мої ноти. Артисты презентовали это музыкальное произведение в 100-й день войны.

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— Мы переживаем нелегкие времена. Находясь в непрерывном потоке информации, стараемся восполнить экзистенциальную пустоту. Мы постоянно в себе, один на один со своими мыслями, с которыми бывает сложно.

Но мы должны осознавать, что каждый украинец со всеми его переживаниями и сложностями нужен своей стране как никогда, — отметил Артем Пивоваров.

— Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свой дом из-за войны.

Грусть по Родине, которую чувствовал Шевченко, когда писал это стихотворение — именно то, что каждый переживает сейчас. Иногда очень трудно оставаться с этими трудными мыслями наедине.

Поэтому нам всем нужно не утонуть в этих думах, помочь себе, друг другу и стране выплыть, выстоять, сохранить свой культурный код, — подчеркнула DOROFEEVA.

Артем Пивоваров и DOROFEEVA — Думи

Украинские музыканты выражают свою боль и эмоции в песнях. Раньше мы рассказывали о песне БЕЗ ОБЕЖЕНЬ — 24/02. На создание песни вдохновили размышления — что было бы, если бы можно было вернуть время назад и отменить это вторжение.