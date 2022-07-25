Шоу-биз

Официально! Евровидение-2023 вместо Украины проведет другая страна. Где пройдет конкурс и почему?

Алина Литвиненко, выпускающий редактор сайта 25 июля 2022, 14:25
Євробачення

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