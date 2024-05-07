Как голосовать на Евровидении-2024: инструкция и новшества в правилах

Сегодня, 7 мая 2024, в 22:00 по киевскому времени, начнется первый полуфинал Евровидения-2024. Украина будет выступать уже сегодня, в первом полуфинале под пятым номером. Именно поэтому голосовать мы тоже будем уже сегодня.

Как голосовать на Евровидении-2024, рассказываем дальше в материале.

Евровидение 2024: как голосовать в Украине

Правила голосования на Евровидении остаются неизменными: голосовать можно только за участников из других стран, за своих кандидатов голоса отдавать нельзя.

Сейчас также смотрят

Голосование начнется после завершения последнего выступления и будет продолжаться в течение 25 мин.

Однако голосовать также можно жителям тех стран, которые не участвуют в Евровидении в этому году — их список мы публиковали раньше. Это обновление нынешних правил.

Голосовать из стран, не участвующих в Евровидении, можно через сайт esc.vote или в официальном приложении Евровидения (Eurovision Song Contest).

Евровидение 2024: как голосовать в Европе

Если ты проживаешь за границей и живешь в одной из стран-участниц первого полуфинала, то можешь голосовать за представительниц Украины — Jerry Heil и Alyona Alyona — через сайт, звонком или смс.

Ранее мы рассказывали тебе, о чем песня победительниц Нацотбора на Евровидение 2024 Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria.

Фото: Eurovision Song Contest.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.