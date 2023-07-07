Куда собираться на Евровидение-2024? В Швеции назвали город, в котором состоится песенный конкурс

Кажется, будто мы только вчера с восторгом смотрели Евровидение-2023! Но прошло почти два месяца с тех пор, как мы узнали победителя песенного конкурса. Лучшей, по мнению судей и зрительского голосования, стала исполнительница Loreen из Швеции.

Поэтому в следующем году песенный конкурс состоится именно в Швеции. Читай в нашем материале, в каком городе состоится Евровидение-2024 — все, что известно.

Евровидение-2024: в каком городе состоится песенный конкурс

Сегодня, 7 июля, стало известно, какой город будет принимать Евровидение-2024. Эта честь выпала Мальмё — городу на юге Швеции. Мальмё является третьим по численности населения в стране, а также одним из крупнейших портов в Балтийском море.

Сейчас также смотрят

Мальмё будет проводить Евровидение не в первый раз, в далеком 1992 и 2013 годах сюда уже съезжались поклонники песенного конкурса.

В третий раз город выбрали после долгого конкурса, где анализировали способность принять тысячи людей, экипажи, болельщиков и журналистов, приняли во внимание и инфраструктуру, а также другие критерии.

— Его стремление к устойчивому развитию и экологическим инициативам также идеально сходится с нашими ценностями, что делает его идеальным городом-хозяином для 68 песенного конкурса Евровидения, — заявил исполнительный руководитель песенного конкурса Евровидение Мартин Эстердал.

Даты проведения Евровидения-2024:

Первый полуфинал — 7 мая 2024 года.

7 мая 2024 года. Второй полуфинал — 9 мая 2024 года.

9 мая 2024 года. Гранд-финал конкурса — 11 мая 2024 года.

Впервые в истории Евровидения больше пяти лет его проводят не в столице. Для Швеции организация конкурса состоится уже в седьмой раз. Кроме Мальмё, его проводили в Стокгольме и Гётеборге.

Известно, что в скором времени объявят о продаже билетов.

Раньше мы рассказывали, кто из представителей Украины выступал на сцене финала Евровидения-2023.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!