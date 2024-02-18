Шоу-биз

Лошади способны обращаться к нашим душам — модель Ханна Видмер о психологической составляющей верховой езды

Виктория Мельник, журналист сайта 18 февраля 2024, 20:00
Езда верхом
Фото: Instagram, Pexels

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