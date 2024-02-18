Лошади способны обращаться к нашим душам — модель Ханна Видмер о психологической составляющей верховой езды

Поддерживать свое моральное состояние можно разными способами. Но если удается соединить физическую и психологическую поддержку, результат непременно будет. Американская модель и инфлюенсер Ханна Видмер изданию Vogue.UA рассказала, как верховая езда помогает ей держать тело и психическое состояние в тонусе.

Как верховая езда влияет на психическое состояние

27-летняя модель уже имеет большое и именитое портфолио, уже восемь лет занимается классической английской верховой ездой — это такой вид спорта, который демонстрирует красоту отдельных пород лошадей.

Ханна Видмер убеждает, что именно верховая езда помогает ей держать равновесие и грацию, поддерживает рельеф тела.

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— Верховая езда требует как в моральную, так и в физическую силу. Когда вы сидите верхом, нельзя позволить страху или тревоге одержать верх, вы должны держаться в седле и с каждым шагом становиться сильнее. Физически это требует крепких мышц и тренированных ног.

Конечно, с каждым новым занятием мышцы все больше укрепляются, появляется все больше уверенности, — объяснила она.

Девушка также добавила, что верховая езда идеально подойдет тем, кто пытается найти лекарство против своей тревоги и улучшить психическое состояние.

Лошади способны обращаться к нашим душам и зеркалить нас.

— Моя лошадь понимает, когда я волнуюсь или переживаю сложный период, но я прихожу к ней и вдвоем мы способны преодолевать любые трудности. Она так много раз спасала меня от отчаяния, буквально вытаскивала из того света, — не знаю, что бы я без нее делала, — делится Ханна Видмер.

По словам инфлюенсера, верховая езда отлично тренирует тело и улучшает душевные чувства.

Однако есть в этом деле и свои правила: девушка говорит, что во время езды осанка должна быть прямой, нельзя наклоняться к голове или шее лошади во время езды.

— Во время верховой езды вы должны держать спину вертикально, с расправленной грудной клеткой, опущенными пятками. Это олицетворение уверенности и преданности делу, — заключает Ханна.

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