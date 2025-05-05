Франция: глубокая эмоциональная трансформация в песне Louane — Maman на Евровидении 2025

Все ближе и ближе грандиозное музыкальное шоу “Евровидение 2025”, которое пройдет в швейцарском городе Базель. Миллионы людей придут к экранам, созерцая величественное музыкальное действо, перформанс участников от 37 стран. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая. А финал — 17 мая.

Евровидение — ежегодный песенный конкурс среди стран-членов Европейского языкового союза, который проводится с 1956 года. Примечательно, что первый конкурс состоялся именно в Швейцарии.

Начиная с 2000 года, было введено правило так называемой Большой пятерки: Франция, Германия, Великобритания, Италия и Испания автоматически попадают в финал, независимо от результатов предыдущих конкурсов. Это объясняется тем, что эти страны являются самыми большими финансовыми донорами Евровидения и обеспечивают основную часть его бюджета.

О французской представительнице и ее песне пойдет речь в нашем материале. Читай об Louane, смысле песни Maman, переводе и номере участницы.

Представитель Франции на Евровидении 2025 года

Францию ​​будет представлять певица Louane с песней Maman.

Louane — французская певица и актриса, настоящее имя которой Анн Пешер и выступающая под псевдонимом Луан Эмера, или просто Луан (Louane).

Родилась 26 ноября 1996 года в городе Hénin-Beaumont, Франция. Впервые стала известна благодаря участию в шоу The Voice: la plus belle voix (2013), где хоть и не выиграла, но покорила сердца зрителей. В 2014 году снялась в фильме Семейство Белье, где сыграла глухонемую девушку, которая имеет чрезвычайный голос. За эту роль получила премию Сезар как самая перспективная актриса.

Louane потеряла папу во время шоу The Voice, а вскоре после этого — и маму. Эту боль она трансформировала в искусство. Поскольку она потеряла их в юном возрасте, то часто поет о потере, любви, взрослении и отношениях с родителями.

Песни Louane — это сочетание попа, шансона и электроники, часто с глубокими эмоциональными текстами.

Как проходил отбор во Франции на Евровидение 2025 года

В 2025 году Франция выбрала певицу Louane для представления страны на Песенном конкурсе Евровидения по пути внутреннего отбора, без проведения публичного национального финала. Это решение приняла делегация France Télévisions во главе с Александрой Редд-Амьелем, продолжая практику внутренних отборов, применявшуюся и в предыдущие годы.

О самой песне Maman

Maman написала Луан в сотрудничестве с французским продюсером Тристаном Сальвати. Песня была обнародована 15 марта 2025 года на завершающем регбийном матче Турнира шести наций Франция Шотландия. Выступление состоялось на 80-тысячном стадионе.

Maman — это искренняя, эмоциональная песня, выходящая за пределы времени и поколений. В ней передается личная история женщины, которая прошла путь от ребенка к матери, от дочери — к человеку, который сам дарит жизнь.

Простые, но глубокие слова создают впечатление внутреннего диалога между прошлым и настоящим, а мелодия, нежная и воздушная постепенно открывает глубину чувств. Это не просто песня — это исповедь.

Maman: текст песни

Les amants passent de lit en lit

Dans les hôtels, sur les parkings

Pour fuir toute cette mélancolie

Le cœur des villes a mauvaise mine

Des coups de blues, des coups de fil

Tout recommencera au printemps

Sauf les amours indélébiles

Les rêves s’entassent dans les métros

Les gratte-ciels nous regardent de haut

Comme un oiseau sous les barreaux

J’suis pas bien dans ma tête, maman

J’ai perdu le goût de la fête, maman

Regarde comme ta fille est faite, maman

J’trouve pas d’sens à ma quête, maman

À l’heure où les bars se remplissent

Cette même heure où les cœurs se vident

Ces nuits où les promesses se tissent

Aussi vite qu’elles se dilapident

Des coups de blues, des coups de fil

Tout recommencera au printemps

Sauf les amours indélébiles

Les rêves s’entassent dans les métros

Les gratte-ciels nous regardent de haut

Comme un oiseau sous les barreaux

J’suis pas bien dans ma tête, maman

J’ai perdu le goût de la fête, maman

Regarde comme ta fille est faite, maman

J’trouve pas d’sens à ma quête, maman

Regarde comme ta fille est faite, maman

J’trouve pas d’sens à ma quête, maman

Maman: переклад на украинский язык

Мамо

Немає більше коханців

Немає більш й ліжка

Бачиш, я, врешті-решт

Збудувала собі життя

Але порожнеча велика

Як і запитань

А ти як?

Все це бачиш тут?

Я дуже змінилася

Я дуже виросла

Від тебе я ховала

Все, що робить мене – мною

Мені краще, я знаю, куди йду

Я перестала рахувати роки

І хоч колись я хотіла спинити час

Тепер вона кличе мене “мамо”

Мамо…

Мамо…

Мамо…

Я знайшла любов назавжди

Ти завжди знаєш правду

Навіть коли час летить

Коли він тримає мене за руку

Я більше ні перед чим не боюся

І я відчуваю себе так, як тоді

Коли ти тримала мене за руку

Мені краще, я знаю, куди йду

Я перестала рахувати роки

І хоч колись я хотіла спинити час

Тепер вона кличе мене “мамо”

Мамо…

Мамо…

Мамо…

Мамо…

Мамо…

Мамо…

Мені краще, я знаю, куди йду

Я перестала рахувати роки

І хоч колись я хотіла спинити час

Тепер вона кличе мене

Мамо, мамо, мамо, мамо

Мамо…

Хоч колись я хотіла спинити час

Теперь вона кличе мене

Мамо

Еще раньше мы рассказывали, под каким номером выступает Украина на Евровидении-2025: жеребьевка 1-го полуфинала.

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