Криминальный сериал о войне между двумя преступными синдикатами Гангстерленд (MobLand) получит продолжение. И что немаловажно, к своим ролям вернутся главные звезды этого телепроекта — Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен. Рассказываем, что известно о 3 сезоне Гангстерленда.

Будет ли 3 сезон сериала Гангстерленд

Компания Paramount+ объявила о продлении сериала на третий сезон перед премьерой второго.

Первый сезон Гангстерленда вышел на экраны в конце марта 2025-го и получил продолжение уже летом того же года. Следующий сезон создатели сериала представили этой осенью, новые эпизоды MobLand выходили с 18 сентября по 20 ноября.

Что говорят создатели и актеры о продолжении Гангстерленда

Голливудская актриса Хелен Миррен, играющая в сериале влиятельную и хладнокровную Мэйв Харриган, 13 ноября в интервью Radio Times сообщила о начале работы над третьим сезоном уже в этом месяце. Однако звездная актриса отказалась разглашать какие-либо детали сюжета нового сезона MobLand.

В свою очередь исполнитель роли патриарха преступной семьи Конрада Харригана — Пирс Броснан также подтвердил старт новых съемок уже в ноябре 2026 года. В комментарии ScreenRant он отметил, что в настоящее время актеры не имеют представления, куда движется сюжетная линия Гангстерленда.

Также были слухи о том, что криминальная драма останется без Тома Харди, играющего главного “решалу” Гарри Да Соузу. Однако, похоже, это в прошлом, поскольку Харди официально возвращается к съемкам вместе со своим коллегами.

В комментарии AP News Entertainment он отметил, что ему нечего сказать по поводу слухов о его вероятном увольнении из проекта, поскольку ничего подобного не было.

Когда может выйти Гангстерленд 3 сезон

Съемки Гангстерленда 3 сезон могут завершиться в марте или апреле следующего года, если создатели сериала будут придерживаться темпов предыдущих сезонов. Если компания Paramount+ захочет побыстрее вернуть криминальное телешоу на экраны, это может произойти уже в апреле 2027 года, считают обозреватели.

Пока официальной даты выхода новых эпизодов нет.

Отметим, что на кинематографическом портале IMDb сериал МобЛенд имеет высокий рейтинг со стороны зрителей — 8.3/10 на основе 145 тыс. оценок.

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