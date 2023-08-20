Ты можешь зазвучать, как актер(-риса)! Советы по улучшению голоса и дикции от Евгения Лесничего

Нам приятно смотреть фильмы и мультфильмы, когда актеры дубляжа имеют красивый тембр голоса. Актеры учатся правильно ставить голос годами, выполняют специальные упражнения, проходят курсы, учатся даже управлять телом, чтобы не было зажимов.

Но каждый может улучшить звучание голоса. Конечно, чтобы стать профессиональным актером дубляжа простых упражнений может быть мало, но произношение и голос точно улучшатся.

Исполнитель главной роли сериала Голова на Новом канале Евгений Лесничий поделился советами, которые помогут звучать, как актер(-риса). Мужчина озвучил более 500 ролей в фильмах и мультфильмах, поэтому знает несколько секретов хорошего звучания.

Сейчас также смотрят

Упражнения, улучшающие голос и дикцию

Чтение вслух

Евгений советует читать вслух книги или статьи.

Это не только обогащает словарный запас, улучшает память и стимулирует развитие мозга, но и хорошо разогревает языковой аппарат, — отмечает он. Акцентирует, что нужно читать медленно и с хорошей артикуляцией.

Чувствуй регистры всего тела

Актер говорит, что этот совет взял у американского коллеги Мэттью Макконахи, его можно увидеть в известном фильме Волк из Уолл-стрит.

— Помнишь легендарную сцену, когда Мэтью напевает песню и бьет себя в грудь? Говорят, что актер таким образом разминал свой грудной регистр перед кадром, а в конце концов удачно использовал это упражнение в самой сцене с Леонардо Ди Каприо. И этим сделал ее одной из самых узнаваемых сцен в мире, — объясняет Лесничий.

Он говорит, что это хорошее упражнение. Также можно разминать и другие регистры — головной и носовой. Но не нужно бить себя слишком сильно.

Достаточно легких постукиваний пальцами по лбу, над бровями, у носа и немного сильнее в области груди. При этом можно воспроизвести мелодию актера. Но достаточно будет и длинного звука “м”, — делится Евгений.

Зевота

Актер рассказывает, что этот совет одолжил у Моргана Фримана. Когда у Фримана спрашивали, что он делает для улучшения голоса, тот отвечал: “Зеваю”.

— Зевота — не только приятное упражнение, но и очень полезное, потому что рот широко открывается, тонизируется челюсть, и поднимается мягкое небо, образуя “купол”. А он очень важен для бархатного голоса.

Если зафиксировать эту позицию и научиться ею пользоваться, голос будет звучать более объемно, — объясняет Лесничий.

Кстати, хотим напомнить, что сериал Глава — 16-серийный ситком о перспективной молодежи, жизненном вызове, приоритетах, украинском селе и наших чрезвычайных людях. Главный герой Антон заключает пари с ректором университета о том, что он сможет улучшить любое украинское село. Ректор бросает ему вызов и Антон с друзьями едут улучшать село Антоновка. Как друзья это будут делать, узнаешь уже осенью на Новом канале.

Также актерам приходится запоминать много текстов: как прозу, так и стихи. Ранее мы рассказывали, как быстро выучить стихотворение, чтобы запомнить его и рассказать в нужный момент.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.