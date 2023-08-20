Шоу-биз

Ты можешь зазвучать, как актер(-риса)! Советы по улучшению голоса и дикции от Евгения Лесничего

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 августа 2023, 09:00
Як покращити голос та дикцію: вправи від Євгена Лісничого

Больше новостей
Когнітивні спотворення: що це таке та як їх побороти
Что обо мне подумают люди? Ошибки мышления, которые мешают нам жить
Как выбрать цветовую палитру
Играют роль только освещение и твои предпочтения! Как выбрать цветовую палитру для дома
Викачка меду у серпні: коли та як слід робити
А когда можно начинать? Как провести выкачку меда в августе — советы для пчеловодов
Суп з сочевиці легкий рецепт
Надолго утоляет голод и не вредит фигуре — рецепт супа из чечевицы от Виктории Маремухи
Смотреть больше

Материалы по теме

Довбуш
Напоминание о многолетней истории и борьбе. Фильм Довбуш — когда выйдет и где смотреть
Найкразі еротичні фільми
Возобновить страсть в отношениях? Легко! Держи пять эротических фильмов, с которыми твой вечер станет незабываемым
Стиль серіалу Друзі: як одягати у стилі героїв
Одеваться, как любимый герой или героиня! Разбираем стиль культового сериала Друзья
Що подивитися сьогодні ввечері: добірка фільмів для різного настрою
Не знаешь что посмотреть сегодня? Подборка фильмов для разного настроения

Видео
0:03:06
Врятовані тварини

Волонтеры успели спасти их от ужасов войны! Удивительные истории животных с оккупированных территорий
0:04:05
Лікарі рятують військових
Даже тяжелораненого вернут к жизни. Дорогая цена победы, которую платят наши воины
0:03:31
Києво-Печерська Лавра
Обрести душевный покой и силу духа в Лавре! Реабилитация для бойцов в главной святыне страны
0:05:59
Експорт зерна
Сбор урожая под обстрелами: удастся ли украинским аграриям удачно продать зерно
0:05:33
Волонтерські техно-рейви: люди з-за кордону їдуть в Україну, аби допомогти
Техно-рейв с пользой! Иностранцы приобщаются к украинским инициативам по восстановлению и расчистке территорий
0:05:09
Чорноморські ігри 2023 у Києві: як пройшли та хто переміг
Осуществить мечту детей о большой сцене, несмотря на войну! Как прошли Черноморские игры 2023 в Киеве
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 19 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:45
Річниця удару по Харківських гуртожитках
Годовщина удара по харьковским общежитиям: истории потерь, восстановления и общее желание вернуться домой
0:05:07
Два сантиметри відділяли від смерті: історія захисника Санчо
Два сантиметра от смерти. История военного с позывным Санчо, который выжил под шквальным обстрелом
0:05:08
Рух опору Жовта стрічка: історія заснування та діяльність
Украинцы в оккупации — не одиноки! Как работает движение сопротивления Жовта стрічка и как присоединиться
Больше видео
вологість повітря
Читать дальше
Чтобы легко дышать и крепко спать: какая оптимальная влажность воздуха для квартиры
Схуднення
Читать дальше
Как убрать висцеральный жир — объясняет диетолог

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь