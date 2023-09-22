Молодые могут даже не знать! KALUSH выпустил кавер на песню Кузьмы Скрябина То є Львів

Иногда старые и атмосферные песни могут потеряться в водовороте нового и интересного. Но украинцы продолжают возрождать качественное и легендарное. Поэтому KALUSH выпустил кавер на песню То є Львів с Кузьмы Скрябина. Слушай ее в нашем материале.

KALUSH выпустил кавер на песню То є Львів Кузьмы Скрябина — слушать

Песня То є Львів должна войти в мини-альбом KALUSH, который станет доступным для слушателей 03.11.2023. В мини-альбоме будут четыре трека, все они совместные с легендами украинской музыки. И песня То є Львів станет первой в альбоме.

Помню, что я эти песни очень давно слушал, они такие душевные и были настоящими хитами, а сейчас молодое поколение, вероятно, их даже не знает, — говорит певец Олег Псюк.

Поэтому было решено придать новое дыхание старым и ценным песням, а также, чтобы их слушало и молодое поколение.

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Песня Кузьмы Скрябина стала настоящим саундтреком города, в который хочется возвращаться сквозь года. А KALUSH решил добавить треку видео и новое дыхание. Клип на песню сняли во Львове с участием почетного гражданина города — Илька Лемко.

Кузьма Скрябин и KALUSH — То є Львів: слушать песню

Послушай новое звучание песни в нашем материале:

Какие песни войдут в мини-альбом — станет известно совсем скоро. Узнать это можно будет в социальных сетях группы.

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