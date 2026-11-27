К концу года пользователи популярного сервиса Spotify замирают в ожидании персональных музыкальных итогов года, известных как Spotify Wrapped. Рассказываем в нашем материале, когда появится персональная статистика прослушиваний в Spotify 2026 и как ее найти.

Spotify Wrapped 2026: дата

Каждый год Spotify предоставляет своим пользователям итоговый обзор той музыки, которую они слушали на протяжении всего года.

Из этого отчета можно узнать много интересного о собственных музыкальных предпочтениях. Например, ТОП-песен, любимые жанры, общее время прослушивания и музыкальные открытия — новые исполнители и песни в твоем плей-листе. Вся эта детализированная информация оформляется в яркие интерактивные карточки, которые интересно просматривать.

Пока сервис не объявлял точную дату появления Spotify Wrapped 2026, однако уже есть прогноз, когда это может произойти. По мнению обозревателей, музыкальные итоги года могут быть объявлены в следующую среду, 2 декабря 2026.

С 2021 года сервис предоставляет доступ к своей статистике в среду в конце ноября или начале декабря. Как сообщает OfficialCharts, итоги 2025 года появились в среду, 3 декабря, а в 2024-м — в среду, 4 декабря.

Как посмотреть Spotify Wrapped 2026

После появления итогов года, вероятно, уже 2 декабря, тебе необходимо выполнить следующие простые действия:

Открой приложение и ищи баннер Wrapped 2026. Если баннера нет — обнови свою версию приложения. После появления баннера открывай и смотри статистику своих прослушиваний.

Сервис проводит подведение итогов ежегодно с 2016 года с конца ноября до первых чисел декабря. Пользователи могут не только увидеть данные своих годовых предпочтений, но и поделиться ими в своих соцсетях. Это своеобразная бесплатная рекламная компания онлайн-сервиса, которая привлекает к его использованию новых людей.

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