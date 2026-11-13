Кто покинул Холостяк 15 в 5 выпуске: чем завершилось испытание доверия

На телеканале СТБ вышел новый выпуск Холостяк 15, посвященный путешествию Вячеслава Кравцова и девушек на Закарпатье. События романтического реалити стремительно развиваются, так что на этой неделе герои выясняли, могут ли они доверять друг другу. Также 5 выпуск запомнился первым в этом сезоне поцелуем.

Рассказываем, что еще было интересного в 5 эпизоде ​​Холостяк 15 и кто из героинь завершил свое участие в проекте.

Холостяк 15: как прошел 5 выпуск

В новом выпуске ведущий Григорий Решетник предложил озвучить, какие черты и повадки Холостяка девушки могут принять, а какие категорически нет. Во время этого эксперимента особенно интересно стало, когда дело дошло до личных границ и содержимого телефонов.

– Доверие для меня – это основа. Но иногда достаточно одного момента, чтобы оно пошатнулась, — отметил Вячеслав.

Среди всего происходящего на проекте на этой неделе первый поцелуй стал по-настоящему наиболее романтичным моментом. Холостяк не смог сдержать свои чувства и, по его словам, не смог остановить себя в моменте, поскольку забыл обо всем рядом с девушкой.

Однако, кроме приятной романтики, в этом выпуске нашлось место и для сомнений и ревности, провоцирующих девушек на принятие сложных решений. Лера призналась, что ей не хочется делить Славу еще с кем-то, а Вика сказала, что эта неделя на проекте стала для нее достаточно тяжелой.

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Холостяк 15: кто покинул проект в 5 выпуске

Церемония роз в 5 выпуске Холостяк от 13.11.2026 состоялась в зале, где разместили необычные полотна. Каждая из девушек на холсте расписала черту Славы, которую готова принять, и собственную черту, которую должен принять главный герой.

Как отметил Кравцов, эта неделя выдалась непростой, однако важной. Он поблагодарил девушек за их искренность. Также у него было отдельное общение с героинями, с которыми он взаимодействовал на этой неделе меньше всего.

В 5 выпуске Холостяк 15 никто не покинул проект, потому что Слава пока не готов попрощаться с кем-то из девушек.

Ранее мы сообщали о том, что реалити Холостяк будут показывать также на Netflix в Украине.

Фото: СТБ

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