Экзамен по здоровому питанию: кто покинул Зважені та щасливі 11 в 6 выпуске

На телеканале СТБ показали 6 выпуск Зважені та щасливі 2026. На новой неделе участникам проекта помогала врач-диетолог Светлана Фус. Чем запомнился новый эпизод реалити о похудении и кто покинул Зважені та щасливі в 6 выпуске – рассказываем в нашем материале.

Зважені та щасливі 2026: как прошел 6 выпуск

Врач-диетолог высшей категории Светлана Фус приняла экзамен у участников проекта по правильному питанию. В этом испытании необходимо было самостоятельно подобрать продукты для полноценного рациона на день. Спрятанные по разным локациям продукты нужно было собрать на огромную 120 кг тарелку.

Сбор необходимых продуктов происходил поэтапно: сначала для завтрака, затем для обеда и напоследок — ужин. Чтобы победить, необходимо было правильно сформировать дневной рацион, а также объяснить свой выбор врачу.

Победителями конкурса стали участники желтой команды, за это они получили -2 кг на финальном взвешивании.

Зважені та щасливі 2026: кто покинул 6 выпуск

6 выпуск традиционно завершился взвешиванием. На этой неделе синие и желтые показали следующие результаты своей работы:

желтая команда: -12 кг (-14 кг благодаря бонусу);

-12 кг (-14 кг благодаря бонусу); синяя команда: -18 кг.

В процентном соотношении желтые потеряли 2,28%, а синие – 2,20%. Поэтому участникам синей команды необходимо было определить, кто из них уйдет из проекта на этой неделе.

В 6 выпуске Зважені та щасливі 2026 проект покинула 46-летняя Людмила Чопивская.

Смотри новый выпуск Зважених та щасливих-11 в следующее воскресенье, 15 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее мы подробно рассказывали, что известно об участниках Зважені та щасливі 11.

Фото: СТБ

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