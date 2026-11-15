Зважені та щасливі 2026: кто покинул проект в 7 выпуске после экстремального конкурса

Телеканал СТБ показал 7 выпуск Зважені та щасливі 2026. Это уже экватор проекта о похудении, однако самые интересные испытания еще впереди. В новом выпуске мужчин и женщин, стремящихся обрести фигуру своей мечты, ожидало очень экстремальное испытание.

Чем запомнился новый эпизод и кто покинул Зважені та щасливі 15 ноября 2026 года — рассказываем в нашем материале.

Как прошел 7 выпуск Зважені та щасливі 2026

В 7 выпуске участники получили непростое испытание. Им необходимо было пешком подняться на столичный небоскреб — на 32-й этаж.

После этого испытание не завершалось, поскольку дальше участники должны были пройти по тросу, натянутому между зданиями на 125-метровой высоте.

Для многих такие задания стали слишком сложными и нервными. Как заметила Евгения, у нее возникло чувство пропасти под ногами. Кирилл признался, что ему тяжело покорять лестницу.

Между тем, Наталья расплакалась из-за уверенности, что она не справится с таким испытанием. А Валентина сказала, что у нее “остановилось сердце” из-за этого конкурса.

Одним участникам было трудно преодолеть подъем, а другим решиться сделать первый шаг над настоящей бездной.

По условиям испытания каждый и каждая должны были перенести флажок своей команды на крышу другого дома. В случае отказа от перехода задачу должен выполнять другой участник. Для этого нужно будет спуститься, потом снова подняться на 32-й этаж и во второй раз выйти на трос.

Отказывающийся от перехода получал личный антибонус во время финального взвешивания.

Для победы одна из команд должна была первой доставить все флажки, что позволит им получить -2 кг на командном взвешивании. Победу одержали желтые.

Кто покинул Зважені та щасливі 2026 в 7 выпуске от 15.11.2026

По результатам этой недели синие потеряли 18 кг, а желтые – 14 кг. Поскольку желтые победили в испытании, то получили дополнительные -2 кг (-16 кг).

В процентах синие показали результат в 2,72%, а желтые – 2,66%. Поэтому на взвешивании победила синяя команда. Участники желтой команды должны были решить, кто именно покинет проект.

Эта неделя на проекте стала последней для участницы Евгении. Итак, в 7 выпуске Зважені та щасливі 2026 покинула 29-летняя инженер-теплоэнергетик Евгения Скрипка, которая пришла на проект с весом 131 кг.

Смотри новый выпуск Зважені та щасливі 2026 в следующее воскресенье, 22 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее мы подробно рассказывали, что известно об участниках Зважені та щасливі 11.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!