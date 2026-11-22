На телеканале СТБ вышел новый выпуск Зважені та щасливі 2026, который запомнился командным конкурсом с неожиданными условиями. Участникам проекта предложили рискнуть общим результатом ради личной выгоды.

Чем был интересен новый эпизод и кто покинул Зважені та щасливі 22 ноября 2026 года — рассказываем в нашем материале.

Как прошел 8 выпуск Зважені та щасливі 2026

На этой неделе участников проекта ожидали решающие командные противостояния, поскольку на следующей неделе уже стартует индивидуальный этап, где каждый будет отвечать только за себя.

Синяя и желтая команды должны были переплыть озеро на деревянных лодках, забрать таблички и вернуться на берег. Усложнением конкурса стало то, что у команды есть только одно весло, а лодки постепенно заполняется водой через отверстия в днище.

Победители получали преимущество в следующем испытании, а команда со вторым результатом – дополнительные 3 кг на финальном взвешивании. При этом каждый участник мог сделать непростой выбор, гарантирующий ему -1 кг.

Каждый, кто соглашался на это условие, давал команде усложнение. Это могла быть дополнительная пробоина, груз или потеря единственного весла. Однако если команда все равно сможет победить, личный бонус такого участника удваивался.

Также участников проекта проверили на выдержку и во время тренировки, поскольку Марина Боржемская на этой неделе подготовила для них необычную задачу.

Кто покинул Зважені та щасливі 2026 в 8 выпуске от 22.11.2026

Эта неделя на проекте стала последней для участника Александра.

В 8 выпуске Зважені та щасливі 2026 покинул 46-летний одессит Александр Ободовский, который пришел на проект с весом 191 кг.

Ранее мы подробно рассказывали, что известно об участниках Зважені та щасливі 11.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!