Новый выпуск Зважені та щасливі 2026 на телеканале СТБ начал новый этап на проекте — индивидуальную борьбу, где каждый участник и каждая участница соревнуются теперь только за себя. Уже в первом испытании участники проекта выяснили, кого они считают своими конкурентами.

Чем был интересен 9 выпуск и кто покинул Зважені та щасливі 29 ноября 2026 — рассказываем в нашем материале.

Как прошел 9 выпуск Зважені та щасливі 2026

На прошлой неделе участники проекта о похудении прошли последнее командное испытание, теперь они отвечают за результат только перед самими собой.

Первый конкурс в новом выпуске напомнил знакомую детскую игру в выбивного. Вместо бросания мячей нужно было прыгать с батутов, а мишенями в этом испытании были кольца, соответствующие цвету участников. Для выбивания соперника нужно было прыгнуть определенное количество раз через его кольцо.

Победитель соревнования получил заветные -2 кг во время финального взвешивания, а первая четвёрка, которая покинула испытание, наоборот — дополнительный вес.

В течение предыдущих недель участники сдружились и успели построить отношения между собой, однако теперь они стали конкурентами в борьбе за победу на проекте.

Через несколько дней после соревнования участники, первыми вышедшие из игры, получили возможность взять реванш. Напряжение, возникшее в начале нового эпизода, в конце концов перешло и на первое индивидуальное взвешивание.

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Кто покинул Зважені та щасливі 2026 в 9 выпуске от 29.11.2026

Эта неделя на проекте стала последней для участницы Валентины.

В 9 выпуске Зважені та щасливі 2026 покинула 30-летняя Валентина Насирови, которая пришла на проект с весом 122 кг.

Смотри в следующее воскресенье, 6 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ новый выпуск проекта Зважені та щасливі 2026.

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