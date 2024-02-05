Кто станет ведущими Евровидения-2024 и что о них известно — интересный дуэт на сцене в Мальме

Сегодня, 5 февраля, организаторы Евровидения-2024 приоткрыли завесу подготовки и рассказали, кто будет ведущими песенного конкурса, который пройдет в шведском городе Мальме уже в этом мае. Кстати, одно из лиц фанатам Евровидения будет знакомо.

Кто станет ведущими Евровидения-2024

Как сообщается на официальном сайте Евровидения, ведущими 68-го песенного конкурса станут канадская актриса, певица и модель Малин Акерман и шведская комедиантка и ведущая Петра Меде. Девушки вместе проведут три прямые трансляции из Мальме 7, 9 и 11 мая.

Петра Меде уже в третий раз будет вести Евровидение. В 2013 году ведущая проводила Евровидение самостоятельно в городе Мальме, а в 2016 проводила песенный конкурс в Стокгольме вместе с победителем 2015 года Монсом Сельмерлевым.

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По словам Петры, для нее это большая честь снова вести Евровидение.

— Я действительно с нетерпением жду сотрудничества с Малин. Мы не знали друг друга раньше, но уже встречались несколько раз, и я уже полностью очарована. С ней будет приятно работать! — сказала Петра.

В свою очередь для Малин Акерман, которая привыкла выступлениями на сцене и телеэкранах, Евровидение будет новым опытом.

— Я очень взволнована и немного нервничаю, но в положительном смысле. Мне всегда нравилось Евровидение, и быть частью этого фантастического шоу вместе с Петрой — это мечта, которая осуществилась. Кроме того, Петра — одна из самых смешных женщин, которых я когда-либо встречала, — отметила Малин.

Конечно, интересно узнать кто станет ведущими Евровидения-2024. Но для фанатов музыки есть еще одно важное событие — церемония музыкальной премии Грэмми-2024, которая состоялась 5 февраля в Лос-Анджелесе. Подробнее о победителях Грэмми-2024 мы рассказывали тебе ранее.

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