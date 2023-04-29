Шоу-биз

Реально ли приготовить голубцы из груши? Как прошел 12 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 апреля 2023, 22:55
Хто пішов з МастерШеф Професіонали у 12 випуску 4 сезону від 29.04.23
Фото: Instagram, СТБ

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