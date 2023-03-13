Получить позитивное настроение и помочь другим: Леся Никитюк о ее призвании и проекте єПитання

Как сохранить свое психическое здоровье в сложные времена — это непростой вопрос, с которым пыталось разобраться человечество. Но уже год после начала полномасштабной войны украинцы находят свои методы, и один из них — юмор.

Ведущая Леся Никитюк рассказывает, что всегда делает все возможное, чтобы развлечь и отвлечь украинцев, а в новом проекте ощущает свою супермиссию.

Семейное развлекательное шоу єПитання на Новом канале стартует 13 марта в 20:00. В первом выпуске актеры сериалов Домик к счастью и Однажды под Полтавой сойдутся в поединки.

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Ведущая считает, что украинцы ждут такой проект, поскольку всем людям нужно иногда переключаться и выдохнуть, чтобы снять постоянный стресс.

Леся Никитюк также отметила, что шоу єПитання важно не только как развлекательная программа, но и как возможность поддержать наших воинов и помочь ВСУ. Гости шоу смогут задонатить деньги на нужды украинских военных с помощью специального QR-кода на экране.

єПитання создано по американскому формату Family Feud и является проектом, предназначенным для всей семьи. Всем зрителям обещают 45 минут позитива и отличное настроение.

Украинцы ожидают таких проектов, которые помогут им расслабиться и переключиться от повседневных проблем.

Также Сергей Притула в интервью рассказал, чего не хватает украинцам для победы, как выбирал свое место на войне между службой и волонтерством, а также о том, что должно стать фундаментом украинского общества.

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