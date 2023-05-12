Благодарность мамам Украины. СТБ подготовил спецпроект Мадонна. Життя триває

Уже в это воскресенье, 14 мая, в Украине будут отмечать один из самых важных семейных праздников — День матери. С благодарностью всем украинским мамам телеканал СТБ подготовил трогательный проект-посвящение Мадонна. Життя триває.

Мадонна. Життя триває — спецпроект СТБ ко Дню матери

Сегодня мы имеем возможность поблагодарить всех украинских мам, всех, кто ждет своих сыновей и дочерей — наших защитников и защитниц. И не только ждут, но и прилагают усилия к приближению победы, — говорит генеральный директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

— Хотим поблагодарить матерей, которые усыновляют детей, потерявших семью в это тяжелое время. Поблагодарить всех женщин, которым пришлось родить во время войны и тех, кто не боится рожать сейчас, во время полномасштабной войны, под ракетными обстрелами, в убежищах и в блекаутах.

Это, без умаления, подвиг. Вы несете жизнь и творите наше будущее. Спасибо мамам, за вашу любовь, силу, веру, мудрость, терпение и героизм каждый день, — добавляет Людмила Семчук.

В воскресенье, 14 мая, в 23:10 на СТБ покажут фильм-посвящение Мадонна. Життя триває. Его создала команда Starlight Doc при поддержке международного фонда USAID.

Также 13-21 мая на втором этаже ТРЦ Gulliver состоится одноименная фотовыставка, вход свободный.

Героинями фотопроекта стали: военный медик Марьяна Мамонова, певица Светлана Тарабарова, ведущая канала ICTV Виктория Сеник, журналистка Алена Лунькова, певица Мариетта, военный психолог Виктория Кравченко, медийница Лидия Панькив, адвокат Светлана Мицкевич, менеджер Анна Тимченко и продюсер Ольга Шпачук.

Прочесть истории мам ты можешь и в спецпроекте с историями несокрушимых украинок на Вікна-новости.

Ты узнаешь истории трех украинок, ставших мамами на разных этапах полномасштабной войны. Светлана Мицкевич — одна из мам-героинь, роды которой произошли в первый день полномасштабной войны.

Анна Тимченко рожала дома в оккупированной Буче. А военному медику и защитнице Азовстали Марьяне Мамоновой суждено было беременной попасть в колонию в Еленовке, где она полгода провела в бесчеловечных условиях.

— Этим проектом мы хотим показать, что даже под обстрелами, или после плена, или в оккупированной Буче, когда за окном стоят танки, дулом развернутые в твою комнату, без воды, без медицинской помощи и света украинские мамочки делают одно из важнейших дел — рожают здоровых детей.

И это невозможно остановить. Так мы противостоим врагу и продолжаем жизнь нашей несокрушимой нации, — рассказывает креативная продюсер фильма Саша Ткаченко.

Ранее блогер Рагулівна рассказывала о беременности на фоне страшной войны.

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