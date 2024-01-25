Украинка стала Мисс Япония-2024! Что известно о конкурсе красоты и победительнице

Победительницей конкурса Мисс Япония-2024 стала уроженка Тернополя Каролина Шиино. Она этническая украинка, обладательница европейского типа внешности. Из-за этого в Японии разгорелся расовый скандал. Читай подробнее, почему Мисс Япония 2024 выиграла украинка и что известно о конкурсе красоты.
Каролина Шиино стала не только первой девушкой с европейской внешностью, победившей в конкурсе, но еще и первой, кто родился не в Японии, и самой старшей — ей 26 лет. Из-за этого уже успел разгореться расовый скандал. Об этом пишет Tokyo Weekender.
Каролина родилась в Тернополе в украинской семье, но потом ее мама вышла замуж за японца, вскоре семья переехала в Нагой. Таким образом, она почти всю жизнь прожила в Японии, досконально знает язык. В 2022 году получила гражданство и подала заявку на конкурс.
Каролина знала, что ее не воспринимают японкой, поэтому захотела доказать людям благодаря конкурсу, что нельзя судить других по внешности.
Часть японского общества категорически не согласна с тем, что конкурс выиграла этническая украинка — из-за не японской внешности, происхождения. Называют победу девушки “дискриминацией японской внешности”.
Во время награждения Каролина сказала на безупречном японском:
Существовали расовые барьеры, и было сложно быть принятой как японка. То, что меня признали японкой на этом конкурсе, наполняет меня благодарностью.
Существовали расовые барьеры, и было сложно быть принятой как японка. То, что меня признали японкой на этом конкурсе, наполняет меня благодарностью.
Конкурс Мисс Япония является самым старым в стране. В этом году он был 56-м. Конкурс был введен газетой Ёмиури симбун для того, чтобы найти послов доброй воли. Они должны были ехать в США, чтобы поблагодарить за гуманитарную помощь.
Ранее мы рассказывали о конкурсе Мисс Украина 2023.
Фото: missnippon.jp
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.