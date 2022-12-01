Карты раскрыты! Какие песни вошли в финал Нацотбора на Евровидение-2023

Сегодня десять финалистов Нацотбора на Евровидение-2023 представили свои песни в прямом эфире. Кроме того, методом жеребьевки участники определили последовательность своих выступлений в финале.
Узнай, какие песни прошли в финал Нацотбора в этом году и послушай их.
У Украинцев есть больше двух недель, чтобы определиться со своими любимцами, за которых они отдадут свой голос в финале. Мы даем список конкурсантов и их песен в порядке, в котором они будут выступать.
Победителя Нацотбора Евровидения-2023 выберут в прямом эфире во время финала, который пройдет 17 декабря в формате телеконцерта.
Представителя Украины на песенном конкурсе будут выбирать зрители и жюри (50 на 50). При этом украинцы смогут отдать свой голос за любимого певца в приложении Дія.
Напомним, Евровидение-2023 пройдет в Великобритании. Поскольку провести его в Украине невозможно из-за полномасштабной войны.
Читай, где пройдет международный песенный конкурс и кто принял такое решение.
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