Суспільне обновило правила Нацотбора на Евровидение-2027: что изменилось

Суспільне мовлення приняло решение внести важные изменения в правила проведения Нацотбора на Евровидение-2027. Изменения объявлены на сайте медиакомпании.

Лонглист Нацотбора на Евровидение-2027: что известно о количестве мест

Организаторы Евровидения увеличили максимальное количество участников на этапе лонглиста с 12 до 18 артистов. Такое решение было принято на заседании правления Национальной общественной телерадиокомпании 9 ноября.

Исполнительный продюсер творческого объединения Евровидения Оксана Скибинская пояснила, что лонглист участников был расширен по инициативе музыкального продюсера Дмитрия Шурова. Такой шаг позволит большему числу исполнителей получить шанс пройти в следующий этап конкурса.

При этом окончательное решение по перечню участников лонглиста будет принято оргкомитетом после проработки полученных заявок, — добавила Скибинская.

После утверждения лонглиста артистам предложат заключить договоры со Суспільним до 24 ноября. Список участников будет обнародован впоследствии. Те, кто не прошел в финал, попадут в рейтинговое онлайн-голосование. Оно определит еще одного финалиста Национального отбора.

Читать по теме Украина на Евровидении-2027: когда стартует Нацотбор Прием заявок на Национальный отбор открывается 15 сентября и продлится до 2 ноября.

Нацотбор Евровидения-2027: сколько заявок подали в этом году

В этом году на участие в Нацотборе подали 217 заявок. По данным Суспільного, среди заявителей 153 сольных исполнителя и 48 групп.

Кроме этого, на участие в конкурсе подали 8 музыкантов, которые были участниками Нацотборов в прошлые годы.

Заявки принимались в период с 15 мая по 2 ноября 2026 года. Среди потенциальных участников есть иностранцы: артисты из Нидерландов, Великобритании, Норвегии и Чехии.

Музыкальный продюсер Нацотбора Дмитрий Шуров (Pianoбой) заявлял, что всегда мечтал о разной палитре участников, которая отразит все процессы современной музыки.

И многие музыканты, которых считаю готовыми к Нацотбору во всех смыслах — вокально, репертуарно, психологически, карьерно, — смогли создать песни и подать заявки. Также в заявках есть несколько сюрпризов, которых не ожидал, — сказал Шуров.

О том, кто победил на Евровидении-2026 и о результатах голосования, мы рассказывали ранее.

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