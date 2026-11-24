Один дома уже много лет подряд остается одной из самых любимых рождественских комедий, а зрители продолжают ждать возвращения Кевина МакКаллистера.
Разбираемся, когда может выйти новая часть известной франшизы Один дома и кто сыграет главную роль.
Один дома 7: дата выхода
На данный момент студия Disney, владеющая правами на франшизу Один дома, не объявляла официальную дату премьеры седьмой части. В то же время в сети регулярно появляются фанатские трейлеры и слухи о начале съемок.
Предыдущая лента серии под названием Home Sweet Home Alone вышла на стриминговом сервисе Disney+ в ноябре 2021 года и получила сдержанные отзывы критиков. Вероятно, именно поэтому продюсеры взяли паузу, чтобы переосмыслить концепцию будущего проекта.
Впрочем, недавно в американских СМИ появилась информация о начале разработки Один дома 7.
21 ноября Variety сообщило, что фильм находится на ранней стадии разработки студиями Disney и 20th Century Studios. Над сценарием работают Сет Роген и Эван Голдберг, а также звезда первой части Один дома 1990 года Маколей Калкин.
Детали сюжета и актерский состав остаются в тайне. Disney отказался от комментариев, — пишет издание.
Один дома 7: сюжет
Несмотря на то, что сценарий пока держат в тайне, есть определенные намеки на сюжет Один дома 7. Еще в ноябре 2025 года Калкин во время своего тура A Nostalgic Night with Macaulay Culkin поделился собственным видением сюжета, которое значительно отличается от общей истории франшизы.
По задумке актера, уже взрослый Кевин возвращается в роли “злодея”. Он развелся или потерял жену и теперь много работает, из-за чего мало уделяет внимания собственному ребенку.
Обиженный сын или дочь запирает отца на улице и не пускает домой, в результате чего главному герою приходится придумывать способы попасть внутрь. Однако это окажется непростой задачей, ведь его будут ждать хитроумные ловушки собственного ребенка.
Пока неизвестно, используют ли именно эту концепцию в Один дома 7. Она остается лишь озвученной идеей Калкина, а не подтвержденным сценарием новой части фильма.
Актерский состав фильма Один дома 7
По данным People, 46-летний Маколей Калкин вернется к роли Кевина МакКаллистера. В последний раз он появлялся в этом образе еще в сиквеле Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке 1992 года. В съемках следующих частей Калкин участия не принимал.
Имена режиссеров и других актеров будут объявлены уже после завершения работы над сценарием.
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