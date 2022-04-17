Our kids. Вони з України — Коляденко начала проект для талантливых украинских детишек. Как принять участие

Даже в самые темные времена дети остаются светлыми лучиками, которые дарят силы, энергию, любовь и надежду на прекрасное будущее.
Украинская хореограф, режиссер-постановщица и продюсер Елена Коляденко положила начало проекту Музично-літературно-танцювальний полк воєнного часу Our kids. Вони з України.
Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская в своем Telegram-канале.
Елена Коляденко публикует на своей странице в Instagram видео, где талантливые украинские детишки поют, танцуют, декламируют стихи и играют на музыкальных инструментах.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Лена (@kolyadenkolena)
Допис, поширений Лена (@kolyadenkolena)
Для участия необходимо снять творческое видео, связанное с войной в Украине.
Требования:
Так украинская звезда поддерживает украинских детей, которые, несмотря на войну, продолжают развиваться и радовать людей вокруг.
Вопреки всему страшному, больно пронизывающему, невыносимо звучащему стонами в наших душах, я попробую объединить талантливых детей и делиться с вами этими лучиками света! — написала Елена Коляденко.
Вопреки всему страшному, больно пронизывающему, невыносимо звучащему стонами в наших душах, я попробую объединить талантливых детей и делиться с вами этими лучиками света! — написала Елена Коляденко.
Сейчас украинские дети нуждаются в особой заботе, ведь даже самые маленькие испытывают на себе страхи войны. Психолог Светлана Ройз рассказала, как поддержать ребенка во время войны.