Парочка следователей 4 сезон: будет ли продолжение сериала и как закончился 3 сезон

Когда выйдет 4 сезон сериала Парочка следователей пока официально не объявлялось, однако высока вероятность, что фаны дождутся продолжения любимого детектива. О том, будет ли 4 сезон Парочки следователей и чем закончился предыдущий – читай дальше.

Парочка следователей 4 сезон: когда продолжение

Один из важнейших аргументов в пользу продолжения сериала Парочка следователей – его рейтинги. Согласно данным телеканала 1+1, 2 сезон просмотрели около 3,7 млн ​​зрителей, что сделало сериал телехитом весны 2026 года.

В связи с этим телеканал решил не откладывать выпуск новых серий и уже через полгода зрители смогли их увидеть.

Также в пользу продления говорит активная фанатская аудитория. В соцсетях люди активно обсуждают новые серии, делятся своими мыслями и просят продолжения.

Актриса Татьяна Злова, играющая Оксану Левчук, в своем TikTok спрашивала, нужен ли 4-й сезон. В комментариях все единогласно подтвердили, что хотят видеть продолжение сериала.

Спрогнозировать дату выхода 4 сезона сложно, поскольку между премьерами предыдущих частей разный промежуток времени. Между 1 и 2 сезонами прошло 14 месяцев, между 2 и 3 – полгода.

Учитывая вышеуказанное, новый сезон Парочки следователей может выйти уже весной следующего года или осенью 2027, если создатели вернутся к изначальному графику.

Парочка следователей: чем закончился 3 сезон (осторожно спойлеры)

Последняя на данный момент часть сериала Парочка следователей стартовала 26 октября 2026 года. Она состоит из 24 серий, что на 8 серий больше, чем в первых двух сезонах.

Главные герои сериала следователь София Вербьяна (Юлия Буйновская) и судмедэксперт Павел (Константин Октябрьский) в 3 сезоне продолжают распутывать сложные уголовные дела.

Сюжет оборачивается вокруг самого опасного расследования в карьере напарников. Под угрозой оказались близкие люди главных героев. При этом отношения между Софией и Павлом продолжают накалываться на фоне этой опасности.

В заключительных сериях сезона София дважды попадает в серьезную опасность. В 23 серии она решает стать приманкой для маньяка и оказывается с ним наедине. Ее спасает Павел.

В 24 серии напарники расследуют убийство мужчины, перевозившего бриллианты. Как выясняется, к этой истории причастна Оксана Левчук – экс-подруга главной героини, которая пытается ей навредить из-за личного конфликта.

В конце серии София оказывается прикованной наручниками к потолочной ручке автомобиля, в котором заложена взрывчатка. Павлу удается освободить ее от наручников, однако они остаются в машине, потому что одно неверное движение приведет к взрыву.

Финал оставляет несколько открытых сюжетных линий, что дает надежду на продолжение истории в новом сезоне.

Ранее в нашем материале мы рассказывали, планирует ли Prime Video выпустить Гонщики кампуса 2 сезон и когда могут выйти новые серии этого громкого сериала.

Источник фото: скриншот из анонса сериала на 1+1.

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