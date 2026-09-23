Сердце зверя 2026: дата выхода нового приключенческого фильма с Брэдом Питтом

Фанаты голливудской звезды Брэда Питта должны быть в восторге, потому что в прокат выходит новый экшен-фильм с его участием Сердце зверя (Heart of the Beast), у которого уже есть одобрительные отзывы от кинокритиков.

Читай в нашем материале, когда Сердце зверя выйдет на большие экраны и о чем эта кинолента.

Сердце зверя 2026: дата выхода

Приключенческий фильм Сердце зверя начнут показывать в украинских кинотеатрах с четверга, 24 сентября 2026 года. Известно, что новая картина с Брэдом Питтом имеет продолжительность 1 час 41 минуту и ​​возрастные ограничения для зрителей 16+.

Мировая премьера прошла в американском городе Франклин 16 сентября. В общий прокат в США фильм выйдет 25 сентября.

Сердце зверя 2026: трейлер и сюжет

Официальный украинский трейлер нового экшена был опубликован в июне на канале B&H Film Distribution Company. С первых секунд трейлера Сердце зверя нас знакомят с двумя главными персонажами: бывшим военным и его верным другом — немецкой овчаркой.

По сюжету боец ​​спецподразделения в отставке Джеймс и его боевой пес-разведчик Один после авиакатастрофы оказываются сами по себе среди бескрайних пейзажей Аляски. Им не в первый раз придется выживать, но на этот раз друзья вынуждены противостоять дикой природе. Смогут ли они оба вернуться домой без помощи и связи, увидим уже совсем скоро.

Первые отзывы кинокритиков на фильм появились уже 22 сентября. В основном Сердце зверя получило одобрение критиков на ресурсе Rotten Tomatoes, среди которых многие отметили экранную связь между персонажем Брэда Питта и собакой Убером, который играет роль пса-разведчика.

Актерский состав фильма Сердце зверя 2026

Поскольку весь сюжет фильма разворачивается вокруг выживания Джеймса и его четырехлапого компаньона в дикой среде, соответственно актерский состав фильма невелик.

Кроме Питта и пса Убера, в приключенческом экшене также сыграл американский актер Джонатан Симмонс и канадская актриса Анна Ламбе.

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Фото: скриншот c YouTube

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