“Шо по стилю”: Владимир Дантес показал стильные мужские образы на зиму-2022

Украинский исполнитель, теле- и радиоведущий Владимир Дантес поделился советом, как поднять себе самооценку. А заодно — опубликовал несколько модных луков для парней и мужчин на зиму-весну 2022.

— В моем гардеробе были чёрные и очень чёрные вещи. Никогда не парился по поводу того как я выгляжу. Но в этом году начал комбинировать одни вещи с другими и добавлять цвета. Оказалось очень увлекательно, — признается артист у себя в Instagram.

Владимир Дантес говорит: начал следить за питанием и весом — в частности, ежедневно становится на весы.

Фоткал, когда худел, и это давало результат. Я начинал себя держать в руках и постепенно чуть-чуть даже полюбил, — говорит исполнитель.

Тот же фокус он решил проделать и с вещами. “Старался последний месяц каждый лук фоткать, чтоб потом и в вещах себе нравиться, и не быть скучным”, — рассказывает о поисках стиля певец.

















Модные образы Владимира Дантеса

Дантес советует: если у вас проблемы с самооценкой, попробуйте фотографировать себя и смотреть, как меняетесь в лучшую сторону.

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