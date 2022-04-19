Шоу-биз

Україна переможе! Звезды записали неофициальный марш для ВСУ

Елена Яковлева, редактор сайта 19 апреля 2022, 23:00
Україна переможе! Українські зірки записали пісню та зняли кліп на підтримку ЗСУ

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