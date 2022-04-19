Україна переможе! Звезды записали неофициальный марш для ВСУ

Казаки всегда шли в бой с веселым маршем, придававшим уверенности в себе и храбрости. Теперь же украинские звезды шоу-бизнеса объединились и записали новый марш для современных рыцарей — наших армейцев.
Александр Пономарев, Тарас Тополя, Михаил Хома (DZIDZIO), Юрий Ткач, Евгений Кошевой, Петр Черный вместе записали песню Україна переможе! и сняли на нее клип, который за сутки собрал почти 1,5 миллиона просмотров.
Автор песни Александр Пономарев рассказал, как к нему пришло вдохновение.
Она (песня — ред.) мне приснилась. Я проснулся со словами припева. Я понял, что она, наверное, сейчас нужна, — поделился певец.
Она (песня — ред.) мне приснилась. Я проснулся со словами припева. Я понял, что она, наверное, сейчас нужна, — поделился певец.
Цель этой песни — поддержать боевой дух украинских военных в разгар жестокой войны России против нашего государства.
Александр рассказал, что клип снимали буквально в военных условиях: на телефоны, без профессиональных камер и грима. Смотри, как певцу удалось собрать звездную команду.
Неделю назад украинская рок-группа The Hardkiss сняла клип на песню Як ти? Композиция посвящена полномасштабной войне России против Украины, а также самым родным, о которых мы сейчас беспокоимся. Смотри премьеру клипа The Hardkiss — Як ти? онлайн.