Всегда умели удивлять: кто и когда представлял Украину на Евровидении со времен 2000-х

Украина всегда славилась своей любовью к музыке и незабываемым голосом своего народа, который в испытаниях становится еще более громким и звонким. И в этом году, когда украинцы и британцы вместе проводят Евровидение, вспомним кто и когда представлял Украину на главном песенном конкурсе.
2001 год — Александр Пономарев с песней Hasta la vista2004 год — Руслана с песней Wild dances2005 год — Гринджолы с песней Разом нас багато2006 год — Тина Кароль с песней Show me your love2007 год — Верка Сердючка с песней Dancing lasha tumbai2008 год — Ани Лорак с песней Shady lady2009 год — Светлана Лобода с песней Be my Valentine2010 год — Alyosha с песней Sweet people2011 год — Мика Ньютон с песней Angel2012 год — Гайтана с песней Be my guest2013 год — Злата Огневич с песней Gravity2014 год — Мария Яремчук с песней Tick-tock2016 год — Jamala с песней 19442017 год — O.Torvald с песней Time2018 год — Mélovin с песней Under the ladder2021 год — Go_A с песней Шум2022 год — Kalush Orchestra с песней Стефания2023 год — TVORCHI с песней Heart of Steel
Евровидение 2023 года является одним из самых ожидаемых событий для всего мира. Прошлогодняя победа Украины с группой Kalush Orchestra была ожидаемой — тогда букмекеры давали нам 62% на победу. Но в этом году шансы тоже неплохие. Читай прогнозы букмекеров на Евровидение-2023.
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