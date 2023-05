Всегда умели удивлять: кто и когда представлял Украину на Евровидении со времен 2000-х

Украина всегда славилась своей любовью к музыке и незабываемым голосом своего народа, который в испытаниях становится еще более громким и звонким. И в этом году, когда украинцы и британцы вместе проводят Евровидение, вспомним кто и когда представлял Украину на главном песенном конкурсе.

Кто и когда представлял Украину на Евровидении

2001 год — Александр Пономарев с песней Hasta la vista

2004 год — Руслана с песней Wild dances

2005 год — Гринджолы с песней Разом нас багато

2006 год — Тина Кароль с песней Show me your love

2007 год — Верка Сердючка с песней Dancing lasha tumbai

2008 год — Ани Лорак с песней Shady lady

2009 год — Светлана Лобода с песней Be my Valentine

2010 год — Alyosha с песней Sweet people

2011 год — Мика Ньютон с песней Angel

2012 год — Гайтана с песней Be my guest

2013 год — Злата Огневич с песней Gravity

2014 год — Мария Яремчук с песней Tick-tock

2016 год — Jamala с песней 1944

2017 год — O.Torvald с песней Time

2018 год — Mélovin с песней Under the ladder

2021 год — Go_A с песней Шум

2022 год — Kalush Orchestra с песней Стефания

2023 год — TVORCHI с песней Heart of Steel

Евровидение 2023 года является одним из самых ожидаемых событий для всего мира. Прошлогодняя победа Украины с группой Kalush Orchestra была ожидаемой — тогда букмекеры давали нам 62% на победу. Но в этом году шансы тоже неплохие. Читай прогнозы букмекеров на Евровидение-2023.

