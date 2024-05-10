Шоу-биз

Комик Виктор Розовый впервые после ранения вышел на связь с фанатами. Что известно о состоянии военного

Виктория Мельник, журналист сайта 10 мая 2024, 18:15
Виктор Розовый
Фото: Instagram

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