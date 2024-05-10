Комик Виктор Розовый впервые после ранения вышел на связь с фанатами. Что известно о состоянии военного

В настоящее время среди военнослужащих есть немало медийных лиц. Поэтому и новости об их ранениях разлетаются сетью, часто ужасая поклонников. Стало известно, что украинский комик и военнослужащий Виктор Розовый получил тяжелое ранение.

Что известно о состоянии Виктора Розового и как его эвакуировали с опасного участка фронта, — рассказала его жена Ольга. Делимся важным с тобой дальше.

Виктор Розовый получил ранение: что известно

Ольга обратилась к читателям в своем Instagram с информацией о Викторе Розовом, отметив, что делает это, чтобы никто не искажал информацию.

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— 21 марта вечером во время выездной задачи Витя получил сложное осколочное ранение головы. Это очень сложная травма, и трудно представить, как происходила его эвакуация. Спасибо за скорые решения и оказанную помощь бойцам 2 и 3 роты противотанкового батальона 3 ОШБр и всем, кто вез Виктора более 200 км, — написала жена бойца.

Эти две недели медики и родные делали все, чтобы Витя преодолел период тяжелого состояния.

Пока стоял вопрос его жизни, мы хотели сохранить информационную тишину, — отметила Ольга.

Также женщина добавила, что ее муж — волевой и сильный, он уже в сознании и пытается общаться с родными. Сомнений о полном восстановлении нет.

10 мая Виктор Розовый в историях в Instagram поделился, что самый трудный период позади.

Еще очень много реабилитационной работы, но самое худшее и страшное позади.

— Пожалуйста, отнеситесь с уважением и не забрасывайте нас сообщениями. Сейчас занимаемся тем, чтобы попасть в желаемый реабилитационный центр за границей, где есть лучшие специалисты по работе с такими травмами, — попросила Ольга Розова.

Она также отметила, что ни она, ни мама Виктора, ни его друзья не будут давать интервью или комментарии СМИ. О своей истории, по желанию, расскажет сам военнослужащий после выздоровления.

Помочь можно донатами, которые жена Виктора Розового обещает использовать либо на восстановление мужа, либо на нужды спасших его боевых медиков.

Историю Виктора Розового, как он пошел на войну и о чем не рассказывал родным долго, мы писали в нашем другом материале.

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