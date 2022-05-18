Знай своїх. Волонтери: Александр Педан о съемках с риском для жизни и героях среди нас

Ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан вместе со своей командой возобновили социальный проект Знай своїх. Первый сезон был посвящен переселенцам, которые в 2014 году переехали из Крыма и Востока Украины. Второй сезон — о благотворительных организациях и фондах.

Третий сезон проекта мы назвали Знай своїх. Волонтери, потому что он о небезразличных украинцах, которые помогают во время войны. Мы ездили в Черновцы, Тернополь, Львов, Чернигов, в Хмельницкую область и в Киев.

— Будет шесть выпусков. Проект создан, чтобы поблагодарить этих людей. Чтобы показать другим, как можно. Наши волонтеры самые лучшие! — рассказывает Педан.

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Первый выпуск Знай своїх. Волонтери посвятили городу Чернигов.

— Мы снимали это видео не первым, но решили начать показывать с него. Оно максимально передает атмосферу того, что сейчас происходит в Украине. Пока ее невозможно почувствовать на Западе страны. Конечно, это хорошо.

Но, в конце концов, все должны знать, как тяжело было и есть городам в оккупации. И как там опасно. Поделюсь, что за день до нашего приезда на трассе к уже освободившемуся Чернигову, по которой мы ехали, подорвался на мине автомобиль.

А на следующий день, к сожалению, погиб еще и тракторист. Также нам важно было показать ужасные и тяжелые для восприятия кадры разрушенных зданий в Черниговской области и в центре Чернигова, — делится телеведущий.

Героем выпуска стал парень Роман. По профессии он фотограф, но с началом войны стал волонтером-водителем.

— У Романа была машина, поэтому он понял, что может делать что-то полезное. Сначала случайно подвез человека, а затем начал вывозить людей из разных опасных мест.

Также возил иностранных журналистов в Бородянку, Бучу. Показывал им, что действительно происходит в Украине. Это очень важно! А в последнее время он возит точечно, по запросам, гуманитарную помощь в находившиеся под оккупацией города.

Мы решили не просто пообщаться с ним где-нибудь в Киеве, а пройти полный путь волонтера. Повезли гуманитарную помощь в Чернигов.

— Сначала нашли людей в Хмельницком и Тернополе, которые нам помогли загрузить два полных багажника. Взяли только то, что было действительно необходимо семьям и пожилым людям. И сняли об этом очень классный сюжет, — признается Педан.

Смотри первый выпуск проекта Знай своїх. Волонтери.

Сергей Притула — известный украинский телеведущий и волонтер. С 2014 года он помогал украинской армии и продолжает это делать, обеспечивая наших бойцов всем необходимым. Читай интервью Сергея Притулы о волонтерстве во время войны.