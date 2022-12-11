Сказочное сочетание пользы и вкуса: как приготовить три зимних салата по рецептам Марины Боржемской

Чего только не может случиться зимой! К кому-то приходит вера в чудеса, а кто-то страдает от авитаминоза. Однако решить эту проблему не всегда помогут таблетки.
Врачи чаще советуют пересмотреть свой рацион в холодное время года и сделать свое питание более сбалансированным.
Каким оно будет — каждый может решить сам. Но если у тебя нет идей, ты всегда можешь выбрать себе один из рецептов полезных салатов, которыми поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
Думаешь, что тебе не по силам приготовить что-то подобное без света? Или просто хочется чего-то другого? Тогда читай, какие блюда можно приготовить без света.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!