Сказочное сочетание пользы и вкуса: как приготовить три зимних салата по рецептам Марины Боржемской

Чего только не может случиться зимой! К кому-то приходит вера в чудеса, а кто-то страдает от авитаминоза. Однако решить эту проблему не всегда помогут таблетки.

Врачи чаще советуют пересмотреть свой рацион в холодное время года и сделать свое питание более сбалансированным.

Каким оно будет — каждый может решить сам. Но если у тебя нет идей, ты всегда можешь выбрать себе один из рецептов полезных салатов, которыми поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Свекольный салат с орехами и сыром

Ингредиенты

вареная свекла — 2 штуки

сыр брынза — 100 граммов

грецкие орехи — 50 граммов

лимонный сок — 1 столовая ложка

оливковое масло — 1 чайная ложка

семена льна — 1 столовая ложка

чеснок — 3 зубчика

специи по вкусу

Способ приготовления

Прежде всего, нужно залить семена льна тремя ложками кипятка и оставить настояться на 15 минут. В это время натереть свеклу на терке и выдавить в нее чеснок. После — полить свеклу оливковым маслом и лимонным соком. Размельчить орехи, добавить к ним соль и немного поджарить их на сухой сковороде. Нарезать брынзу на маленькие кусочки и дополнить специями. Добавить в салат брынзу, семена льна и жареные орехи и наслаждаться вкусом.

Витаминный салат из моркови, яблок и капусты

Ингредиенты

яблоки — 3 штуки

морковь — 1 штука

капуста — штука

лимонный сок — 1 чайная ложка

оливковое масло — 1 чайная ложка

соль и перец по вкусу

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать мелко капусту, натереть на терке яблоки и морковь, а затем смешать все вместе. Добавить в смесь лимонный сок, оливковое масло и специи. Наслаждаться пользой и вкусом этого салата.

Салат с брюссельской капустой, гранатом и пармезаном

Ингредиенты

брюссельская капуста — 500 граммов

орехи (грецкий или миндаль) — 200 граммов

оливковое масло — 2 столовые ложки

лимонный сок — 2 столовые ложки

зерна одного граната

пармезан по вкусу

соль, перец и петрушка по вкусу

Способ приготовления

Рекомендуется начать приготовление салата с заправки. Для этого нужно смешать оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. После этого добавить в смесь мелко нарезанную петрушку. Теперь можно промыть брюссельскую капусту, подсушить ее с помощью бумажных полотенец и разрезать пополам. Затем добавить в капусту заправку, хорошо перемешать и дать ей настояться. Перед подачей добавить в салат орехи, зерна граната и тертый пармезан.

Думаешь, что тебе не по силам приготовить что-то подобное без света? Или просто хочется чего-то другого? Тогда читай, какие блюда можно приготовить без света.

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