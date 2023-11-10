Еще есть время подать документы? Сколько лет действительны результаты НМТ и можно ли в последующие годы по ним поступать

Диана Просяник, редактор сайта 10 ноября 2023, 14:00
скільки дійсне нмт
Фото: Pexels

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