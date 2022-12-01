Сколько дней до Нового года 2023: отсчет до праздника

Многие люди считают, что до Нового года еще далеко и думать о празднике во время войны нелепо. Но именно в эту ночь можно загадать то самое желание, о котором уже много месяцев мечтают украинцы.
Сколько дней до Нового года осталось и что нужно успеть до этого времени — читай в материале.
Для того чтобы правильно выстроить планы на оставшееся время 2022, нужно знать, сколько дней осталось до Нового года.
Сколько осталось до Нового года? Праздник наступит через 31 день.
Лучше уже сейчас думать о том, как провести новогодние праздники. Особенно, когда Православная церковь разрешила проводить церковные рождественские богослужения 25 декабря.
У многих возникает вопрос: готовы ли сами украинцы впоследствии перейти на празднование Рождества именно в канун Нового года, или все же останется традиция выбирать между двумя датами.
Подумай о том, где можно купить подарки по нормальной цене.
Подумай о том, где можно купить подарки по нормальной цене.
Ведь через месяц начнется разгар сезона рождественских распродаж.
Приготовься к тому, что нужно постепенно строить планы и на каникулы, если есть дети. Можно за ужином обсудить, кто и чем хотел бы заняться на праздниках.
Можно обойтись без путешествий и дорогостоящих развлечений.
Можно обойтись без путешествий и дорогостоящих развлечений.
Например, устроить походы, прогулки или неделю просмотров рождественских фильмов с вкусными тортиками, салатами и закусками.
В скором времени наступит период новогодних праздников. Едва ли не всегда столица была эпицентром празднований. Читай, каким будет Новый год в Киеве.
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