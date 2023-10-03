Обогатиться или просто подзаработать? Сколько стоит килограмм каштанов и как их используют

Путешественники хорошо знают, что когда ездишь по странам ЕС, то часто зимой можешь рассчитывать на необычные вкусности — жареные каштаны.

Однако на нашей территории растет совсем другой вид этого растения — лечебный. Поэтому довольно часто его собирают в пунктах приема вторсырья и платят тем, кто их приносит. Любопытно? Тогда рассказываем, сколько стоит килограмм каштанов и что из них делают.

Сколько стоит килограмм каштанов

В пунктах приема вторичного сырья долгое время цена за килограмм конских каштанов была неизменной — 2 грн. Однако сейчас иногда можно увидеть в столице и вывески, которые предлагают и по 4 грн за килограмм каштанов.

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Продать каштаны можно и на разных платформах в интернете, где цена может колебаться от двух до десяти гривен за килограмм. Кроме того, там можно и продать в десять раз дороже высушенные каштаны.

Также важно понимать, что наиболее выгодно сдавать сырье именно в большом количестве. Главное, чтобы каштан был очищен, без зеленой кожуры. И нужно успеть сдать его в период приема с 1 сентября по 1 ноября.

Что делают из каштанов

Часто конский каштан используют фармацевтические компании в изготовлении медицинских препаратов, в частности для лекарств против варикозного расширения вен.

Применяют каштаны и в косметической сфере и изготавливают из них шампуни, бальзамы для волос, маски и сыворотки. Перед созданием любого продукта или средства сырье кропотливо проверяют.

Также часто люди не замечают, как можно использовать айву. Однако этот продукт может быть вкусным, если знать, как правильно приготовить. Читай рецепт приготовления невероятно вкусного десерта из айвы.

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