Скраб для кожи головы в домашних условиях — побалуй свои волосы интересными рецептами

Скраб — косметический крем, содержащий твердые частицы (измельченные семена растений, соль, сахар, очищенный песок и др.), используется для очищения кожи от отмерших клеток. Функция скраба — очищение кожи тела, а также кровоснабжение кожи. В последнее время популярность приобрели скрабы для кожи головы. Рецепты домашнего скраба для пилинга кожи головы из натуральных ингредиентов — в нашем материале.

Скраб для кожи головы

Главная задача скрабов — глубоко очистить кожу головы и волосы от чрезмерного накопления кожного жира и удалить ороговевшие частицы, что будет способствовать поддержанию здоровья волос. Кроме того, очищение кожи головы улучшает кровообращение, что стимулирует рост волос и обеспечивает им необходимые питательные вещества.

Скраб для волос можно использовать один-два раза в неделю. Однако, если у тебя чувствительная кожа головы или проблемы с волосами, лучше обратиться к дерматологу, чтобы узнать, как часто следует использовать скраб и какой именно тип скраба тебе подойдет.

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Скраб для кожи головы — как пользоваться

Перед использованием скраба для волос, сначала смочи волосы водой. Нанеси скраб на влажную кожу головы и массируй несколько минут, тщательно работая по всей поверхности головы. Обрати внимание на проблемные участки, где может быть больше загрязнений или перхоти. После того, как ты тщательно промассировал(-а) кожу головы, смой скраб водой. Убедись, что смыты все остатки скраба, чтобы избежать раздражения кожи головы. Помой волосы шампунем.

Когда нельзя использовать скраб

К противопоказаниям относятся:

высокая чувствительность кожи;

наличие дерматологических заболеваний;

раны или повреждение эпидермиса.

Рецепты домашнего скраба для пилинга кожи головы

Для проведения пилинга кожи головы в домашних условиях можно использовать разные скрабы.

Самые простые и эффективные рецепты скраба в домашних условиях:

Морская соль с маслом чайного дерева

Смешай 2 столовых ложки морской соли с 5-6 каплями масла чайного дерева. Массажными движениями нанеси скраб на влажную кожу головы и помассируй в течение 5-10 минут. Затем тщательно смой скраб теплой водой.

Скраб на основе грецкого ореха и меда

Для его приготовления смешай 2 столовых ложки высушенной и размолотой скорлупы грецкого ореха с 1 столовой ложкой меда. Нанеси скраб на влажную кожу головы и массируй в течение 5-7 минут, затем смой теплой водой. Этот скраб поможет улучшить состояние кожи головы и укрепить волосы.

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Облепиховое масло с сахаром

Смешай 2 столовых ложки облепихового масла с 1 столовой ложкой сахара. Нанеси на влажную кожу головы и помассируй в течение 2-3 минут. Смой теплой водой. Этот скраб хорош, если ты быстро хочешь очистить кожный покров от пыли, жирности и остатков выпадающих волос.

Овсяный скраб для сухой кожи

Для его приготовления тебе понадобится:

3 столовые ложки овсяных хлопьев;

2 столовые ложки меда;

1 столовая ложка масла (например, кокосового).

Все ингредиенты смешай в одну массу и наноси на влажную кожу головы. Массируй в течение 5-7 минут, тщательно очищая кожный покров. Затем смой скраб водой. Мягкий овсяный скраб способствует быстрому снятию загрязнений и шелушению кожи головы, а также питает волосы и делает их более мягкими и эластичными.

Увлажняющий морской скраб

Ингредиенты:

2 столовые ложки морской соли;

1 столовая ложка оливкового масла;

несколько капель эфирного масла лимона.

Все ингредиенты смешай в одну массу и наноси на влажную кожу головы. Делай мягкие массажные движения в течение 3-5 минут, пока соль полностью не растворится. Затем смой скраб водой. Увлажняющий морской скраб помогает удалить лишний эпителий, загрязнение и укрепляет корни волос и стимулирует его рост.

Домашний пилинг для жирной кожи головы из ржаного хлеба

Положи в кипяченую горячую воду пол булки ржаного хлеба и дай настояться в течение нескольких часов. Достань ржаной хлеб из воды и вотри в кожу головы. Затем смойте остатки обычным шампунем и водой.

Пилинг для кожи головы из глины

Пилинг для кожи головы из глины подсушивает жирную кожу и обладает заживляющими свойствами. Купи пакет с голубой глиной в аптеке и смешай ее с кашицей из поваренной соли. Добавь 2 столовые ложки теплой воды к смеси из 3 столовых ложек глины и 1 столовой ложки соляной кашицы. Перемешайте все компоненты до однородной массы и дайте ей настояться 30 минут. Нанеси пилинг массирующими движениями на кожу головы и на волосы по всей длине. Через 3-4 минуты промойте волосы водой и шампунем.

Облепихово-апельсиновый скраб

Благодаря богатому полезным элементам составу, волосы у корней хорошо насытятся, а кровообращение улучшится, что поможет волосам быстрее расти.

Ингредиенты:

сахар – 2 ст. л;

облепиха — 2 ст. л;

шампунь — 3 ст. л;

сок свежего апельсина – 2 ст. л

Смешай вместе все ингредиенты до однородной массы. Массажными движениями начни втирать полученную массу в кожу головы 3-5 минут. Тщательно смой.

С такими рецептами скрабов ты сможешь быстро подготовить волосы к весенне-летнему сезону и выглядеть неотразимо.

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