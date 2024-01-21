Скраб для кожи головы в домашних условиях — побалуй свои волосы интересными рецептами

Скраб — косметический крем, содержащий твердые частицы (измельченные семена растений, соль, сахар, очищенный песок и др.), используется для очищения кожи от отмерших клеток. Функция скраба — очищение кожи тела, а также кровоснабжение кожи. В последнее время популярность приобрели скрабы для кожи головы. Рецепты домашнего скраба для пилинга кожи головы из натуральных ингредиентов — в нашем материале.
Главная задача скрабов — глубоко очистить кожу головы и волосы от чрезмерного накопления кожного жира и удалить ороговевшие частицы, что будет способствовать поддержанию здоровья волос. Кроме того, очищение кожи головы улучшает кровообращение, что стимулирует рост волос и обеспечивает им необходимые питательные вещества.
Скраб для волос можно использовать один-два раза в неделю. Однако, если у тебя чувствительная кожа головы или проблемы с волосами, лучше обратиться к дерматологу, чтобы узнать, как часто следует использовать скраб и какой именно тип скраба тебе подойдет.
К противопоказаниям относятся:
Для проведения пилинга кожи головы в домашних условиях можно использовать разные скрабы.
Самые простые и эффективные рецепты скраба в домашних условиях:
Смешай 2 столовых ложки морской соли с 5-6 каплями масла чайного дерева. Массажными движениями нанеси скраб на влажную кожу головы и помассируй в течение 5-10 минут. Затем тщательно смой скраб теплой водой.
Для его приготовления смешай 2 столовых ложки высушенной и размолотой скорлупы грецкого ореха с 1 столовой ложкой меда. Нанеси скраб на влажную кожу головы и массируй в течение 5-7 минут, затем смой теплой водой. Этот скраб поможет улучшить состояние кожи головы и укрепить волосы.
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Смешай 2 столовых ложки облепихового масла с 1 столовой ложкой сахара. Нанеси на влажную кожу головы и помассируй в течение 2-3 минут. Смой теплой водой. Этот скраб хорош, если ты быстро хочешь очистить кожный покров от пыли, жирности и остатков выпадающих волос.
Для его приготовления тебе понадобится:
Все ингредиенты смешай в одну массу и наноси на влажную кожу головы. Массируй в течение 5-7 минут, тщательно очищая кожный покров. Затем смой скраб водой. Мягкий овсяный скраб способствует быстрому снятию загрязнений и шелушению кожи головы, а также питает волосы и делает их более мягкими и эластичными.
Ингредиенты:
Все ингредиенты смешай в одну массу и наноси на влажную кожу головы. Делай мягкие массажные движения в течение 3-5 минут, пока соль полностью не растворится. Затем смой скраб водой. Увлажняющий морской скраб помогает удалить лишний эпителий, загрязнение и укрепляет корни волос и стимулирует его рост.
Положи в кипяченую горячую воду пол булки ржаного хлеба и дай настояться в течение нескольких часов. Достань ржаной хлеб из воды и вотри в кожу головы. Затем смойте остатки обычным шампунем и водой.
Пилинг для кожи головы из глины подсушивает жирную кожу и обладает заживляющими свойствами. Купи пакет с голубой глиной в аптеке и смешай ее с кашицей из поваренной соли. Добавь 2 столовые ложки теплой воды к смеси из 3 столовых ложек глины и 1 столовой ложки соляной кашицы. Перемешайте все компоненты до однородной массы и дайте ей настояться 30 минут. Нанеси пилинг массирующими движениями на кожу головы и на волосы по всей длине. Через 3-4 минуты промойте волосы водой и шампунем.
Благодаря богатому полезным элементам составу, волосы у корней хорошо насытятся, а кровообращение улучшится, что поможет волосам быстрее расти.
Смешай вместе все ингредиенты до однородной массы. Массажными движениями начни втирать полученную массу в кожу головы 3-5 минут. Тщательно смой.
С такими рецептами скрабов ты сможешь быстро подготовить волосы к весенне-летнему сезону и выглядеть неотразимо.
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