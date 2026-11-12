Скрудж и духи Рождества: все о фильме и безумном возвращении Джонни Деппа

Одной из самых громких премьер этого года стал рождественский фильм в готическом стиле Скрудж и духи Рождества, в котором Джонни Депп сыграл главную роль. Рассказываем, чем будет удивлять хоррор-экранизация рассказа Чарльза Диккенса и каким получилось возвращение известного актера в кино.

Скрудж и духи Рождества: дата выхода и сюжет

Когда выйдет Скрудж и духи Рождества

В Украине премьера фильма стартовала 12 ноября. Скрудж и духи Рождества уже транслируются на больших экранах нашей страны.

Закрытая гала-премьера фильма состоялась в Нью-Йорке 1 ноября, а мировая – в Лондоне 9 ноября. В мероприятии принимал участие Джонни Депп, что стало его первым выходом на крупную студийную премьеру за последние восемь лет.

О чем фильм

События ленты Скрудж и духи Рождества разворачиваются в Лондоне викторианских времен. Главный герой – старый жадный ростовщик Эбенезер Скрудж, который, кажется, ненавидит все живое. Особенно его раздражают рождественские праздники.

В канун Рождества к Скруджу приходят призрак его бывшего бизнес-партнера и три духа. Они олицетворяют прошлое, настоящее и будущее Рождество.

Зрители будут наблюдать за тем, как Скрудж взаимодействует с призраками своего прошлого и как постепенно это будет менять его.

Как уже отмечалось, лента снята по мотивам рассказа Чарльза Диккенса Рождественская песня. Однако, как отмечают создатели фильма, он является более мрачной адаптацией рассказа.

Режиссер фильма, актеры и возвращение Деппа

Скрудж и духи Рождества снял американский режиссер Тай Вест, знающий толк в хоррорах. В его фильмографии есть известная трилогия: Икс, Перл и MaXXXine.

Также фильм радует громким актерским составом. В частности, компанию Деппу на съемочной площадке составили не менее известные актеры: Иен Маккеллен (Властелин колец, Хоббит, Люди икс) и Руперт Грин (тот же Рон Уизли).

Среди других актеров: Андреа Райзборо (Бердмен, Ночные звери, Обливион), Дейзи Ридли (Звездные войны) и Сэм Клафлин (С любовью Рози, До встречи с тобой, Энола Голмс).

Впрочем, все таблоиды прикованы вниманием к Джонни Деппу, вернувшемуся на большие экраны после длительного перерыва. Исчезновение популярного актера было связано с судебной волокитой и скандалами с его бывшей женой – актрисой Эмбер Герд.

В 2016 году она обвинила актера в домашнем насилии. Следующие годы превратились для Деппа в попытку доказать обратное, поскольку из-за скандала большие студии начали отказываться от сотрудничества с ним.

В 2022 году суд принял сторону Деппа, обвинив Герд в клевете. Впрочем, это не означало скорейшего возвращения актера на экраны. Роль Скруджа стала его первой большой работой за последние 8 лет.

Первые отзывы о фильме

Реакция иностранных критиков на фильм оказалась неоднозначной. Главный рецензент FilmSpeak назвал фильм “невероятно веселым праздничным удовольствием”, а также отметил яркое возвращение Деппа.

Другие обозреватели тоже высоко оценили игру актера, однако были и те, кто посчитал иначе. По словам кинообозревателя Рен Вийеры, Депп использует те же приемы, что и в других своих фильмах.

Большинство критиков отмечают следующие преимущества фильма:

готическая атмосфера;

визуальное оформление;

звуковое сопровождение;

эмоциональное наполнение.

Подытожим, что ленту однозначно есть, за что похвалить. На знакомую всем из школы историю Диккенса интересно посмотреть через призму готического фэнтези, а возвращение любимого миллионами актера делает этот фильм особенным.

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Источник фото: скриншот из YouTube.

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