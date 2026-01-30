Состав жюри Нацотбора Евровидения-2026: кто будет оценивать финалистов

Суспільне мовлення объявило состав жюри на Нацотбор Евровидения-2026. Читай в материале, кто будет оценивать выступления финалистов уже скоро.
Жюри Нацотбора Евровидения-2026: кто будет оценивать выступления
В состав жюри вошли пять человек, известных всему украинскому шоу-бизнесу:
- победительница Евровидения-2004 Руслана;
- певица и сонграйтер ZLATA OGNEVICH;
- украинский композитор и певец Евгений Филатов;
- генеральный продюсер медиахолдинга ТАВР Медиа Виталий Дроздов;
- режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.
Что думают участники жюри о Евровидении-2026
Как отмечала Руслана, рецепта победы на конкурсе нет, однако успех может наступить даже тогда, когда этого не ждешь:
Я хочу услышать песню, которая произведет революцию в музыке с помощью украинских элементов. Хочется увидеть артиста, который на большой сцене покажет, что у нас достаточно драйва, чтобы победить. Важна именно песня. Евровидение – это песенный конкурс!
В то же время, певица ZLATA OGNEVICH подчеркнула важные факторы, на которые она будет обращать внимание во время финала Нацотбора:
В первую очередь я буду обращать внимание на вокал: чистоту, контроль, выносливость и то, как голос звучит вживую. Но не менее важны искренность и харизма — ощущение, что артисту есть что сказать миру.
Как отметил Евгений Филатов, при выборе песни для него будет важна ее структура, и, конечно, вокальный талант исполнителя:
Это соревнование на лучшую песню, поэтому, конечно, я буду обращать внимание на аранжировку, структуру песни, вокальный талант и стилистический и смысловой замысел выступления.
Генпродюсер медиахолдинга ТАВР Медиа Виталий Дроздов тоже высказал свое мнение по поводу Евровидения:
…Конкурс Евровидения, по моему мнению, это не только возможность еще раз представить страну на международной арене, но и следующий шаг на этом пути украинской музыки в мировую музыкальную экосистему.
Режиссер Константин Томильченко заметил и рассказал, что именно усиливает впечатление от выступления лично для него:
Мы слушаем песню и исполнение, а постановка усиливает впечатление от конкурсной композиции.
Победителя Нацотбора Евровидения-2026 определят голосование жюри (50%) и зрителей (другие 50%) во время финала, который состоится 7 февраля.
