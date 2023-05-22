Спасение огорода без химикатов! Чем засеять участок от сорняков

Иметь дачный участок или огород — означает всегда иметь работу. Ведь вместе с постоянным уходом за растительностью или урожаем приходится бороться с сорняками.
Делать это можно разными способами, например, постоянно пропалывая сорняк из пораженных участков. Но такой способ эффективен только до начала их цветения. Также можно использовать химикаты.
Но лучшим методом является выращивание культур, которые угнетают рост сорняков и одновременно улучшают плодородие почвы — сидератов. Читай, чем засадить участок, чтобы на нем больше не появлялся сорняк.
Сидераты — зеленое удобрение, которое скашивают после короткого периода роста, заполняют им компостные ямы и мульчируют почву. После кошения сидератов даже не нужно выкапывать корни — они постепенно перегнивают и удобряют землю.
Сидераты постепенно приобретают большую популярность среди огородников. Все за счет своих полезных свойств и доступности, но это не единственные преимущества сидератов. В частности:
Сидератом может быть любое однолетнее растение с сильной корневой системой. Его ветвистая структура способна легко пробить уплотненную почву, что сделает ее более рыхлой и плодородной. Есть бобовые, крестоцветные и злаковые группы сидератов.
Сидераты можно сеять на протяжении почти всего сезона. Однако в качестве предшественников для родственных растений они не подойдут.
Самые неприхотливые сидераты — бобовые. Они выдерживают небольшие заморозки, а первые всходы появляются уже при 3 °С, что позволяет использовать их практически в любом климатическом поясе.
Кроме пищевых бобов — фасоли и чечевицы — активно используют многочисленные виды кормовых (люцерна, клевер) и декоративных (душистый горошек, акация).
Благодаря азотфиксирующим бактериям, живущим на корневой системе бобовых, почва после них обогащается азотом в доступной для растений и деревьев форме.
Благодаря азотфиксирующим бактериям, живущим на корневой системе бобовых, почва после них обогащается азотом в доступной для растений и деревьев форме.
Часто сидераты используются для окисления почв и позволяют нормализовать их уровень кислотности. Также они отлично борются с сорняками.
На болотистых или глинистых почвах рекомендуется высаживать кормовые бобы. Они являются отличными сидератами благодаря своим особенностям:
Это большое растение-сидерат с мощными корнями, которые уходят глубоко в почву. Он хорошо переносит заморозки и засуху, улучшает почвенную структуру солончаков.
Его можно использовать в борьбе с проволочником и другими вредителями. Донник обычно высаживается в конце лета и остается на зиму. Весной снова вырастает зеленая масса, которую следует срезать до цветения.
Его можно использовать в борьбе с проволочником и другими вредителями. Донник обычно высаживается в конце лета и остается на зиму. Весной снова вырастает зеленая масса, которую следует срезать до цветения.
Эспарцет подходит для всех типов почв и может быть источником зеленых удобрений несколько лет. Но это не все уникальные сидеральные характеристики эспарцета:
Растения из этого семейства отличаются неприхотливостью и жизнестойкостью. Кроме того, они отлично помогают от сорняков. Их корневые выделения отпугивают многих вредителей и угнетают возбудителей фитофтороза.
Лучшим представителем крестоцветного сидерата является белая горчица — однолетнее травянистое растение семейства крестоцветных.
Лучшим представителем крестоцветного сидерата является белая горчица — однолетнее травянистое растение семейства крестоцветных.
Основные плюсы белой горчицы:
После горчицы лучше высаживать помидоры, огурцы, картофель. Также рядом с ней будут комфортно чувствовать себя фасоль и виноград.
Прекрасными сидератами являются злаковые. Они эффективно очищают участок от сорняков и удобряют его.
Овес обогащает почву калием в доступной для растений форме, поэтому после него хорошо чувствуют себя помидоры, перец и баклажаны.
Однако рожь плохо влияет на другие культуры, поэтому рядом с ней не стоит высаживать огородные растения. Обычно зеленую массу срезают в конце весны перед посадкой овощей.
Также гречка хорошо приспособлена к любым почвам и не оставляет в них химических соединений, подавляющих рост других культур, наоборот обогащает почву фосфором и калием.
Эффективным растение будет и в борьбе против многолетних сорняков, таких как пырей. Часто им засаживают ствольные круги вокруг деревьев в садах. Сеять гречку можно, когда почва достаточно прогреется.
Засевать участок можно практически в любое время: летом, осенью или ранней весной. Растение оказывает фитосанитарное действие на нематоду и различных возбудителей болезней. После ее посевов хорошо растут практически все культуры.
Амарант неприхотлив, приживается на соленых и на кислых почвах, не боится засухи. Благодаря длинным двухметровым корням улучшает структуру почвы и повышает ее плодородие. Растение устойчиво к болезням и обладает фитосанитарными свойствами.
Она относится к лекарственным растениям, которые оказывают оздоровительный эффект и на почву. Ее высаживают ближе к концу августа и скашивают осенью образовавшуюся зеленую массу. Кроме того, календулу используют для борьбы с колорадским жуком.
А чем удобрять огород весной и как это сделать правильно, мы рассказали в материале.
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