Спасение огорода без химикатов! Чем засеять участок от сорняков

Иметь дачный участок или огород — означает всегда иметь работу. Ведь вместе с постоянным уходом за растительностью или урожаем приходится бороться с сорняками.

Делать это можно разными способами, например, постоянно пропалывая сорняк из пораженных участков. Но такой способ эффективен только до начала их цветения. Также можно использовать химикаты.

Но лучшим методом является выращивание культур, которые угнетают рост сорняков и одновременно улучшают плодородие почвы — сидератов. Читай, чем засадить участок, чтобы на нем больше не появлялся сорняк.

Сидераты: самое эффективное лекарство от сорняка

Сидераты — зеленое удобрение, которое скашивают после короткого периода роста, заполняют им компостные ямы и мульчируют почву. После кошения сидератов даже не нужно выкапывать корни — они постепенно перегнивают и удобряют землю.

Сидераты постепенно приобретают большую популярность среди огородников. Все за счет своих полезных свойств и доступности, но это не единственные преимущества сидератов. В частности:

они прекрасно заменяют минеральные удобрения, поскольку не хуже их обогащают почву микроэлементами;

восстанавливают почву после окисления удобрениями;

разрыхляют, улучшая ее структуру;

активизируют почвенную микрофлору;

обладая фитосанитарным действием, подавляют опасных возбудителей;

угнетают рост сорняков.

Сидератом может быть любое однолетнее растение с сильной корневой системой. Его ветвистая структура способна легко пробить уплотненную почву, что сделает ее более рыхлой и плодородной. Есть бобовые, крестоцветные и злаковые группы сидератов.

Сидераты можно сеять на протяжении почти всего сезона. Однако в качестве предшественников для родственных растений они не подойдут.

Бобовые сидераты: какие сеять от сорняка

Самые неприхотливые сидераты — бобовые. Они выдерживают небольшие заморозки, а первые всходы появляются уже при 3 °С, что позволяет использовать их практически в любом климатическом поясе.

Кроме пищевых бобов — фасоли и чечевицы — активно используют многочисленные виды кормовых (люцерна, клевер) и декоративных (душистый горошек, акация).

Благодаря азотфиксирующим бактериям, живущим на корневой системе бобовых, почва после них обогащается азотом в доступной для растений и деревьев форме.

Часто сидераты используются для окисления почв и позволяют нормализовать их уровень кислотности. Также они отлично борются с сорняками.

Кормовые бобы

На болотистых или глинистых почвах рекомендуется высаживать кормовые бобы. Они являются отличными сидератами благодаря своим особенностям:

имеют хорошо развитую корневую систему, способную дренировать и структурировать почву почти до 2 м глубиной;

нормализуют pH почвы, снижая его кислотность;

переводят соединения фосфора в доступную для растений форму;

холодостойкие и не боятся заморозков до -8 °C;

богаты минеральными веществами.

Донник

Это большое растение-сидерат с мощными корнями, которые уходят глубоко в почву. Он хорошо переносит заморозки и засуху, улучшает почвенную структуру солончаков.

Его можно использовать в борьбе с проволочником и другими вредителями. Донник обычно высаживается в конце лета и остается на зиму. Весной снова вырастает зеленая масса, которую следует срезать до цветения.

Эспарцет

Эспарцет подходит для всех типов почв и может быть источником зеленых удобрений несколько лет. Но это не все уникальные сидеральные характеристики эспарцета:

он способен прорастать даже на каменистых почвах;

благодаря сильным и длинным корням до 10 м прекрасно дренирует почву и выносит питательные вещества из глубоких слоев ближе к поверхности;

растение устойчиво к засухе и заморозкам.

Другие бобовые сидераты

Горох. Он быстро растет и не дает размножаться сорнякам. Растению подойдет нейтральная почва, оно любит влагу. Горох обычно высаживают в конце лета, а к осени он набирает достаточную зеленую массу. Вика. Ранней весной грядки для помидоров полезно засеять однолетним бобовым растением-сидератом. Оно быстро набирает зеленую массу, предотвращает появление сорняков и структурирует почву. Вика срезается за 10–14 дней до высадки рассады томатов. Лупин. Это растение подойдет для заброшенных участков. Сидерат хорошо растет на любых почвах, заметно улучшает их плодородие и считается лучшим предшественником садовой земляники. Люцерна. Этот многолетний сидерат повышает плодородие почвы зеленой массой, богатой питательными веществами. Растение любит увлажненные, но не заболоченные, нейтральные почвы. Ее скашивают в период формирования бутонов. Сераделла. Это влаголюбивое однолетнее растение, которое может расти даже на плохих почвах, если снабдить его поливом. Сидерат в течение одного сезона может давать два урожая зеленой массы. Кроме того, он легко переносит заморозки.

Крестоцветные сидераты

Растения из этого семейства отличаются неприхотливостью и жизнестойкостью. Кроме того, они отлично помогают от сорняков. Их корневые выделения отпугивают многих вредителей и угнетают возбудителей фитофтороза.

Лучшим представителем крестоцветного сидерата является белая горчица — однолетнее травянистое растение семейства крестоцветных.

Основные плюсы белой горчицы:

уменьшает рост сорняков, в том числе является эффективным средством против березки;

связывает железо в почве, за счет чего оберегает растения от фитофтороза;

угнетает вредителей, таких как гороховая плодожорка и улитки;

образующаяся зеленая масса превращается в полезный для растений гумус;

горчица дает длинные корни, которые разрыхляют и дренируют почву;

горчица удерживает азот в почве;

после первого снега стебли и листья самостоятельно ложатся на землю, образуя мульчу и защищая ее от морозов;

привлекает на огород пчел, поскольку является отличным медоносом.

После горчицы лучше высаживать помидоры, огурцы, картофель. Также рядом с ней будут комфортно чувствовать себя фасоль и виноград.

Родственные растения

Рапс устойчив к небольшим заморозкам, быстро набирает зеленую массу. С помощью длинных корней извлекает из почвы минеральные соединения фосфора и серы и переводит их в доступную для огородных культур форму.

устойчив к небольшим заморозкам, быстро набирает зеленую массу. С помощью длинных корней извлекает из почвы минеральные соединения фосфора и серы и переводит их в доступную для огородных культур форму. Редька масличная — неприхотливое растение и прекрасный сидерат, не боящийся ни засухи, ни заморозков. Благодаря сильной корневой системе отлично приспосабливается к разным условиям роста. Угнетает рост пырея.

— неприхотливое растение и прекрасный сидерат, не боящийся ни засухи, ни заморозков. Благодаря сильной корневой системе отлично приспосабливается к разным условиям роста. Угнетает рост пырея. Сурепка — однолетний влаголюбивый сидерат. Даже в сентябре она быстро наберет в зеленой массе при обильном поливе.

Злаковые сидераты

Прекрасными сидератами являются злаковые. Они эффективно очищают участок от сорняков и удобряют его.

Овес. Растение-сидерат, прекрасно растущий на кислых почвах. Его корни оказывают фитосанитарное действие против корневой гнили.

Овес обогащает почву калием в доступной для растений форме, поэтому после него хорошо чувствуют себя помидоры, перец и баклажаны.

Рожь. Благодаря морозостойкости его чаще используют в качестве озимых, высевая в конце августа или в сентябре. Рожь эффективно угнетает рост сорняков и патогенной микрофлоры.

Однако рожь плохо влияет на другие культуры, поэтому рядом с ней не стоит высаживать огородные растения. Обычно зеленую массу срезают в конце весны перед посадкой овощей.

Ячмень. Обладая всеми положительными свойствами сидератов, ячмень отличается устойчивостью к засухам, позволяющей использовать его в засушливых районах. Он способен выдержать заморозки и быстро наращивает зеленую массу, которую следует скосить до начала цветения.

Обладая всеми положительными свойствами сидератов, ячмень отличается устойчивостью к засухам, позволяющей использовать его в засушливых районах. Он способен выдержать заморозки и быстро наращивает зеленую массу, которую следует скосить до начала цветения. Гречка. Прекрасные сидеральные свойства есть у гречки: быстрый рост, длинные корни до полутора метров, растение устойчиво к засухам и не отнимает воду у соседних растений.

Также гречка хорошо приспособлена к любым почвам и не оставляет в них химических соединений, подавляющих рост других культур, наоборот обогащает почву фосфором и калием.

Эффективным растение будет и в борьбе против многолетних сорняков, таких как пырей. Часто им засаживают ствольные круги вокруг деревьев в садах. Сеять гречку можно, когда почва достаточно прогреется.

Фацелия — универсальное растение. Она выдерживает достаточно низкие температуры, растет даже на каменистых почвах, быстро набирая зеленую массу, не боится засухи.

Засевать участок можно практически в любое время: летом, осенью или ранней весной. Растение оказывает фитосанитарное действие на нематоду и различных возбудителей болезней. После ее посевов хорошо растут практически все культуры.

Амарант. Засаживать этим теплолюбивым растением лучше грядки, свободные от ранних овощных культур. Скашивать зеленую массу можно до цветения или перед осенними заморозками.

Амарант неприхотлив, приживается на соленых и на кислых почвах, не боится засухи. Благодаря длинным двухметровым корням улучшает структуру почвы и повышает ее плодородие. Растение устойчиво к болезням и обладает фитосанитарными свойствами.

Календула. Незаменимый сидерат под помидоры, а также для совместных посадок с баклажанами и картофелем.

Она относится к лекарственным растениям, которые оказывают оздоровительный эффект и на почву. Ее высаживают ближе к концу августа и скашивают осенью образовавшуюся зеленую массу. Кроме того, календулу используют для борьбы с колорадским жуком.

А чем удобрять огород весной и как это сделать правильно, мы рассказали в материале.

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