Обычная выдумка или важная примета? Можно ли справлять свадьбу в високосный год

2024 год — високосный, поэтому влюбленные пары, которые верят в приметы, могут откладывать свою женитьбу. Ведь по давним предрассудкам свадьбы в високосный год справлять нельзя. В нашем материале разбираемся, можно ли жениться и выходить замуж в високосный год и почему старые приметы — не помеха искренней любви.
Когда влюбленная пара принимает для себя важное решение быть вместе, вряд ли дата или год могут повлиять на счастье. Хотя по древним приметам високосный год связывают с несчастьями, мистикой и опасностью.
Люди, верящие в приметы, стараются в такие годы не принимать важные решения, не покупать недвижимость, не менять место жительства и так далее. Так они хотят лишний раз не “подвергать себя опасности”.
Прежде всего следует знать, что високосный год появился еще при Юлии Цезаре. Таким образом, урегулировали неточности астрономического и календарного года, которые раз в четыре года не совпадают. Потому что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов, а календарь был — 365 дней.
За четыре года эти шесть часов накапливаются в сутки, поэтому в феврале в високосный год — 29 дней.
Происхождение примет о несчастье в браке, заключенном в високосный год, неизвестно. Однако во времена Киевской Руси високосный год считали счастливым, потому что тогда невеста могла самостоятельно выбрать, за кого хочет выйти замуж.
Приметы неизвестного происхождения о свадьбе в високосный год, в которые до сих пор верят люди, таковы:
В противоположность “плохим” приметам есть и хорошие — чтобы обойти беду, пары устраивали скромную свадьбу, невеста наряжалась в длинное платье со шлейфом, а в обувь подкладывали монеты.
Верить в приметы или нет — дело каждого. Научного подтверждения им нет, а следовательно это не больше человеческой выдумки, которая получила распространение. Тем более что никакие приметы не могут повлиять на любовь, счастье и чувства людей друг к другу.
Если хочется еще больше убедиться в возможности женитьбы в високосном году — можно обратиться к священнику. Забегая вперед — Православная церковь Украины разрешает свадьбы в високосные годы, как и другие церкви.
Устраивать гуляния и праздники нежелательно только во время постов и больших праздников, таких как Пасха или Рождество. Вдобавок, вера в приметы по религии — грех.
Статистики о счастливых или несчастливых браках, заключенных в високосный год, нет. Так что ждать “обычный” нет смысла. Возникает логичный вопрос — зачем откладывать свое счастье, если этому ничего не мешает? Ни религия, ни чувства друг к другу.
Учитывая, что приметы выдуманы людьми и не имеют основательного подтверждения, выходить замуж и жениться в високосный год можно, и даже нужно!
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