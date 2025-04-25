Праздники

1 мая в 2025 году в Украине выходной или нет — разъясняем, что говорит закон

Ольга Петухова, редактор сайта 25 апреля 2025, 15:30
1 мая выходной или нет
Фото Pixabay
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