10 февраля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

10 февраля можно отметить целую подборку праздников! Ведь в Украине и мире каждый день происходит что-то интересное. В нашем материале ты узнаешь, какой сегодня праздник — об обычаях и традициях, приметах, которые приходятся на 10 февраля 2024.
Каждый год дата, на которую приходится Китайский Новый год, определяется по национальному китайскому календарю. В 2024 году Китайский Новый год отметят 10 февраля. Праздник всегда проходит масштабно, с салютами, обязательными блюдами и традициями. Читай больше про Китайский Новый год здесь.
Всемирный день зернобобовых — ежегодный праздник, который отмечают 10 февраля. Он важен для фермеров, занимающихся выращиванием этих культур. Праздник проводится с 2018 года. Также в этот день рассказывают о полезных свойствах зернобобовых культур для организма.
Каждый год, во вторую субботу февраля, проводят Всемирный день кино. В этом году он пришелся на 10 февраля. Этот праздник рассказывает о невероятном развитии, силе и вдохновении, которые мы получаем от кинематографа. Отпраздновать этот день ты можешь посмотрев интересный фильм. Держи подборку фильмов на разное настроение.
10 февраля есть шутливый праздник Дайте имя своему автомобилю. Если у тебя есть авто, а интересного имени для него нет, самое время что-нибудь придумать.
По новоюлианскому церковному календарю, 10 февраля чтят память священномученика Харлампия. Он вместе с мучениками Порфирием и Ваптосом, а также епископом Магнезийским и их женами пострадали за веру во Христа.
Их подвергли жестоким пыткам, Харлампия пытали многими способами, но он оставался целым и невредимым. Когда он молился, случались чудеса, поэтому христианство распространялось среди тех, кто видел чудеса. За это Харлампия приказали убить.
Во время последней молитвы Харлампий увидел Спасителя.
В этот день нельзя ругаться, сплетничать и завидовать другим людям. Кроме этого, не отказывай в подаянии бедным. Не ешь морепродукты 10 февраля и не одевай черное. Также можно отказаться от тяжелого физического труда. Не одалживай хлеб и соль.
По новому церковному календарю 10 февраля именины отмечают: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван.
Ранее мы рассказывали, когда в Украине отмечают Масленицу 2024.
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