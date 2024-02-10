10 февраля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

10 февраля можно отметить целую подборку праздников! Ведь в Украине и мире каждый день происходит что-то интересное. В нашем материале ты узнаешь, какой сегодня праздник — об обычаях и традициях, приметах, которые приходятся на 10 февраля 2024.

10 февраля — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

Китайский Новый год

Каждый год дата, на которую приходится Китайский Новый год, определяется по национальному китайскому календарю. В 2024 году Китайский Новый год отметят 10 февраля. Праздник всегда проходит масштабно, с салютами, обязательными блюдами и традициями. Читай больше про Китайский Новый год здесь.

Всемирный день зернобобовых

Всемирный день зернобобовых — ежегодный праздник, который отмечают 10 февраля. Он важен для фермеров, занимающихся выращиванием этих культур. Праздник проводится с 2018 года. Также в этот день рассказывают о полезных свойствах зернобобовых культур для организма.

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Всемирный день кино

Каждый год, во вторую субботу февраля, проводят Всемирный день кино. В этом году он пришелся на 10 февраля. Этот праздник рассказывает о невероятном развитии, силе и вдохновении, которые мы получаем от кинематографа. Отпраздновать этот день ты можешь посмотрев интересный фильм. Держи подборку фильмов на разное настроение.

День Дайте имя своему автомобилю

10 февраля есть шутливый праздник Дайте имя своему автомобилю. Если у тебя есть авто, а интересного имени для него нет, самое время что-нибудь придумать.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

По новоюлианскому церковному календарю, 10 февраля чтят память священномученика Харлампия. Он вместе с мучениками Порфирием и Ваптосом, а также епископом Магнезийским и их женами пострадали за веру во Христа.

Их подвергли жестоким пыткам, Харлампия пытали многими способами, но он оставался целым и невредимым. Когда он молился, случались чудеса, поэтому христианство распространялось среди тех, кто видел чудеса. За это Харлампия приказали убить.

Во время последней молитвы Харлампий увидел Спасителя.

Приметы 10 февраля 2024

Мороз и снег — первый месяц весны будет теплым.

первый месяц весны будет теплым. Небо без туч — лето будет дождливым.

лето будет дождливым. Снег на крышах — к щедрым урожаям.

к щедрым урожаям. Вороны сидят высоко на ветках — к снегопаду.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя ругаться, сплетничать и завидовать другим людям. Кроме этого, не отказывай в подаянии бедным. Не ешь морепродукты 10 февраля и не одевай черное. Также можно отказаться от тяжелого физического труда. Не одалживай хлеб и соль.

Памятные события 10 февраля в истории

В 1810 году открылась Одесская опера.

В 1919 году ушел в отставку председатель Директории Владимир Винниченко.

В 1940 году ОУН раскололась на мельниковцев и бандеровцев.

В 1992 году Украина и Южная Корея установили дипломатические отношения.

В 1995 году в Гостомеле произошла трагедия с самолетом Ан-70.

Именины сегодня

По новому церковному календарю 10 февраля именины отмечают: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван.

Ранее мы рассказывали, когда в Украине отмечают Масленицу 2024.

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