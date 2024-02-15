15 февраля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

На календаре уже 15 февраля. Какой праздник сегодня, ты спросишь? Однако тебе не стоит заниматься долгими размышлениями и поисками информации. Ведь Вікна это уже сделали за тебя. Поэтому читай подборку праздников и памятных дат сегодня.

15 февраля — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

Всемирный день онкобольного ребенка

Решение об учреждении Международного дня ребенка, больного раком, было принято еще в 2001 году. Инициировали создание этого памятного дня родители, чьи дети борются с онкологическими заболеваниями.

Главная цель — увеличить осведомленность людей о проблемах детских онкологических болезней. Поэтому в этот день проводится немало акций, чтобы обратить внимание на проблему.

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Международный день операционной медицинской сестры

Несмотря на название День операционной медицинской сестры, больше всего отмечается именно в Европе с целью подчеркнуть вклад этих специалистов в медицинскую отрасль. Ведь медицинские сестры во время операции не просто помогают хирургам, но и контролируют каждую деталь в помещении, что может повлиять на ход операции.

День чествования участников боевых действий на территории других государств

Эта дата отмечается с 2004 года по инициативе президента, чтобы почтить граждан Украины, исполнявших воинскую обязанность на территории других государств.

День киберспорта в Украине

Не обходит вниманием 15 февраля в Украине и киберспортсменов. Ведь, несмотря на предубеждение, что это занятие очень легкое и часто бессодержательное, однако киберспорт — достаточно непростое занятие, требующее выдержки. Кроме того, некоторые как игроки, так и создатели игр порой способны прославить Украину на весь мир своими достижениями в киберпространстве.

Международный день синдрома Ангельмана

О синдроме Ангельмана не так часто можно услышать. Однако это генетическое заболевание поражает нервную систему, что приводит к тяжелым физическим и интеллектуальным нарушениям. Поэтому ежегодно 15 февраля более 50 организаций по всему миру пытаются повысить осведомленность об этом недуге.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

Сегодня, 15 февраля, по новому церковному календарю верующие чтят память святого апостола Онисима.

Также в этот день принято чтить память преподобных Пафнутия, Евсевия и Ефросинии.

Приметы 15 февраля 2024

если в этот день Луна имеет оранжевый оттенок, значит скоро будет потепление;

если же Луна будет светиться голубым, то следует ожидать морозов и снегопада;

если закат Солнца будет красного цвета, значит нужно ждать вьюгу;

если ветер будет восточным направлением, то летом будут песчаные бури;

а вот если в этот день прилетят перелетные птицы, значит, в этом году весна будет ранняя.

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Что сегодня нельзя делать

в этот день не рекомендуется пить алкоголь;

не следует также выносить из дома мебель и даже заниматься переездом;

лучше отказаться от идеи в этот день идти на рыбалку или охоту;

также не стоит сегодня брать деньги в долг или идти в гости с пустыми руками;

а вот желающим, чтобы сегодняшний сон сбылся, его лучше никому не рассказывать.

Памятные события 15 февраля в истории

В 1564 году родился итальянский философ, физик и астроном Галилео Галилей.

В 1574 впервые на современных украинских землях Иван Федоров издал древнейшую сохранившуюся печатную книгу Апостол.

В 1919 году Украинский Национальный Совет ЗУНР принял закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях.

В 1920 году состоялось сражение Конного полка Черных Запорожцев Армии УНР с большевиками в Золотоноше во время Первого Зимнего похода.

В 1969 году впервые было произведено искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки Робертом Эдвардсом из физиологической лаборатории Кембриджского университета.

В 1989 году в Киеве был создан Инициативный комитет по восстановлению Украинской Автокефальной Православной Церкви в Украине.

В 1995 году родился украинский военнослужащий, участник российско-украинской войны и Герой Украины Александр Чуб.

Именины сегодня

Именины сегодня празднуют Арсен, Иван, Алексей, Афанасий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Семен, София, Ян.

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