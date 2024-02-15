15 февраля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

На календаре уже 15 февраля. Какой праздник сегодня, ты спросишь? Однако тебе не стоит заниматься долгими размышлениями и поисками информации. Ведь Вікна это уже сделали за тебя. Поэтому читай подборку праздников и памятных дат сегодня.
Решение об учреждении Международного дня ребенка, больного раком, было принято еще в 2001 году. Инициировали создание этого памятного дня родители, чьи дети борются с онкологическими заболеваниями.
Главная цель — увеличить осведомленность людей о проблемах детских онкологических болезней. Поэтому в этот день проводится немало акций, чтобы обратить внимание на проблему.
Несмотря на название День операционной медицинской сестры, больше всего отмечается именно в Европе с целью подчеркнуть вклад этих специалистов в медицинскую отрасль. Ведь медицинские сестры во время операции не просто помогают хирургам, но и контролируют каждую деталь в помещении, что может повлиять на ход операции.
Эта дата отмечается с 2004 года по инициативе президента, чтобы почтить граждан Украины, исполнявших воинскую обязанность на территории других государств.
Не обходит вниманием 15 февраля в Украине и киберспортсменов. Ведь, несмотря на предубеждение, что это занятие очень легкое и часто бессодержательное, однако киберспорт — достаточно непростое занятие, требующее выдержки. Кроме того, некоторые как игроки, так и создатели игр порой способны прославить Украину на весь мир своими достижениями в киберпространстве.
О синдроме Ангельмана не так часто можно услышать. Однако это генетическое заболевание поражает нервную систему, что приводит к тяжелым физическим и интеллектуальным нарушениям. Поэтому ежегодно 15 февраля более 50 организаций по всему миру пытаются повысить осведомленность об этом недуге.
Сегодня, 15 февраля, по новому церковному календарю верующие чтят память святого апостола Онисима.
Также в этот день принято чтить память преподобных Пафнутия, Евсевия и Ефросинии.
В 1564 году родился итальянский философ, физик и астроном Галилео Галилей.
В 1574 впервые на современных украинских землях Иван Федоров издал древнейшую сохранившуюся печатную книгу Апостол.
В 1919 году Украинский Национальный Совет ЗУНР принял закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях.
В 1920 году состоялось сражение Конного полка Черных Запорожцев Армии УНР с большевиками в Золотоноше во время Первого Зимнего похода.
В 1969 году впервые было произведено искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки Робертом Эдвардсом из физиологической лаборатории Кембриджского университета.
В 1989 году в Киеве был создан Инициативный комитет по восстановлению Украинской Автокефальной Православной Церкви в Украине.
В 1995 году родился украинский военнослужащий, участник российско-украинской войны и Герой Украины Александр Чуб.
Именины сегодня празднуют Арсен, Иван, Алексей, Афанасий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Семен, София, Ян.
Ищешь не только причины праздновать, но и надевать вышиванку? Тогда читай, как носить вышиванку в повседневной жизни.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.