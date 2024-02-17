17 февраля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

17 февраля в Украине и мире отмечают разнообразные праздники. Мы собрали для тебя международные и церковные, чтобы ничего не пропустить. Узнай больше об обычаях, традициях и суевериях, и какой праздник сегодня, 17 февраля — в нашем материале.

17 февраля — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

День спонтанного проявления доброты

Каждый год, 17 февраля, во всем мире отмечают День спонтанного проявления доброты. Праздник имеет целью напоминать простую, но такую важную вещь: нужно делать больше доброты и лучше относиться друг к другу.

Доброта и милосердие вдохновляют, поэтому праздник каждый год становится популярнее. Ты можешь отпраздновать этот день, помогая другим, например, нашим защитникам.

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День кота в Европе

17 февраля также отмечают День кота в Европе. Украина — часть европейского общества, так что этот праздник прекрасно приживется. Праздник придумали в Италии почти 30 лет назад.

Отметить этот день ты можешь подарком для своего пушистика, или если у тебя его нет, можно посетить приют или сделать донат для котиков.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

По новоюлианскому церковному календарю, 17 февраля верующие чествуют великомученика Феодора Тирона. Феодор Тирон претерпел гонения и муки за веру в начале IV века. Во время службы в римской армии он держал в тайне свое вероисповедание.

Позже он получил знак от Бога и должен был принести себя в жертву. За разрушение алтаря богини Реи его бросили в тюрьму. Затем пытались сжечь на костре, а после этого пробили грудь копьем. Мощи великомученика хранятся в Сербии, в храме Ново Хопово.

Приметы 17 февраля 2024

Птицы возвращаются из теплых краев — к ранней весне.

Сосульки на крышах — к щедрым урожаям.

Стоит густой туман — лето будет дождливым.

Пошел снег — к щедрым урожаям.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не стоит обижать животных, нельзя гладить чужих собак. Следует уделить время здоровью и не откладывать лечение. Не следует наблюдать за звездами ночью в этот день. Не ходи в лес. Также лучше отложить подстригание волос.

Памятные события 17 февраля в истории

1863 года — в Женеве основали Международный комитет помощи раненым. Вскоре он стал Международным комитетом Красного Креста.

в Женеве основали Международный комитет помощи раненым. Вскоре он стал Международным комитетом Красного Креста. 1919 года — Директория УНР обратилась к Антанте и США за помощью в борьбе против большевиков.

Директория УНР обратилась к Антанте и США за помощью в борьбе против большевиков. В 1938 году на Соловецких островах произошел массовый расстрел узников.

1955 года — Одесскую кинофабрику переформировали в Одесскую киностудию художественных фильмов.

Одесскую кинофабрику переформировали в Одесскую киностудию художественных фильмов. 2015 года — ЕС впервые признал участие войск РФ в конфликте с начала российско-украинской войны. В окруженном Дебальцево продолжались уличные бои.

Именины сегодня

По новому церковному календарю 17 февраля именины отмечают: Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Пульхерия, Роман, Теодор, Федор.

Ранее мы делились календарем церковных праздников на февраль 2024.

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