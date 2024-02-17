17 февраля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

17 февраля в Украине и мире отмечают разнообразные праздники. Мы собрали для тебя международные и церковные, чтобы ничего не пропустить. Узнай больше об обычаях, традициях и суевериях, и какой праздник сегодня, 17 февраля — в нашем материале.
Каждый год, 17 февраля, во всем мире отмечают День спонтанного проявления доброты. Праздник имеет целью напоминать простую, но такую важную вещь: нужно делать больше доброты и лучше относиться друг к другу.
Доброта и милосердие вдохновляют, поэтому праздник каждый год становится популярнее. Ты можешь отпраздновать этот день, помогая другим, например, нашим защитникам.
17 февраля также отмечают День кота в Европе. Украина — часть европейского общества, так что этот праздник прекрасно приживется. Праздник придумали в Италии почти 30 лет назад.
Отметить этот день ты можешь подарком для своего пушистика, или если у тебя его нет, можно посетить приют или сделать донат для котиков.
По новоюлианскому церковному календарю, 17 февраля верующие чествуют великомученика Феодора Тирона. Феодор Тирон претерпел гонения и муки за веру в начале IV века. Во время службы в римской армии он держал в тайне свое вероисповедание.
Позже он получил знак от Бога и должен был принести себя в жертву. За разрушение алтаря богини Реи его бросили в тюрьму. Затем пытались сжечь на костре, а после этого пробили грудь копьем. Мощи великомученика хранятся в Сербии, в храме Ново Хопово.
В этот день не стоит обижать животных, нельзя гладить чужих собак. Следует уделить время здоровью и не откладывать лечение. Не следует наблюдать за звездами ночью в этот день. Не ходи в лес. Также лучше отложить подстригание волос.
По новому церковному календарю 17 февраля именины отмечают: Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Пульхерия, Роман, Теодор, Федор.
Ранее мы делились календарем церковных праздников на февраль 2024.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.